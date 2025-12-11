"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada, bajó y se dio a la fuga

Un grave episodio de inseguridad vial ocurrió este miércoles por la mañana en La Plata, cuando un conductor protagonizó una serie de choques en la zona de Diagonal 73 y 32 y luego se dio a la fuga sin asistir a las personas involucradas. Según denunció la familia de la víctima, una joven embarazada fue embestida por un utilitario blanco, cuyo conductor habría admitido que no tenía seguro antes de escapar del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del 10 de diciembre, cuando el vehículo, visiblemente dañado en su parte frontal, impactó contra la mujer y otros dos autos que circulaban por la zona. La secuencia dejó destrozos en los vehículos afectados, tal como puede observarse en las imágenes registradas tras el choque.

“La vio embarazada y huyó”: el testimonio de la familia

La madre de la joven compartió un duro testimonio del episodio, indignada por la reacción del conductor:

“Ayer, 10 de diciembre a las 11 horas aproximadamente, un utilitario blanco chocó a mi hija embarazada y a dos autos más en Diag. 73 y 32. Al bajarse mi hija, él la vio embarazada y dijo: ‘Uy, no tengo seguro’, y huyó. Quisiera encontrar a este delincuente que hizo abandono de persona”, reclamó.

La mujer también remarcó que el hombre escapó rápidamente sin brindar asistencia, pese a que la víctima