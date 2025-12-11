Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales

"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada, bajó y se dio a la fuga

"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada, bajó y se dio a la fuga
11 de Diciembre de 2025 | 10:57

Escuchar esta nota

Un grave episodio de inseguridad vial ocurrió este miércoles por la mañana en La Plata, cuando un conductor protagonizó una serie de choques en la zona de Diagonal 73 y 32 y luego se dio a la fuga sin asistir a las personas involucradas. Según denunció la familia de la víctima, una joven embarazada fue embestida por un utilitario blanco, cuyo conductor habría admitido que no tenía seguro antes de escapar del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del 10 de diciembre, cuando el vehículo, visiblemente dañado en su parte frontal, impactó contra la mujer y otros dos autos que circulaban por la zona. La secuencia dejó destrozos en los vehículos afectados, tal como puede observarse en las imágenes registradas tras el choque.

“La vio embarazada y huyó”: el testimonio de la familia

La madre de la joven compartió un duro testimonio del episodio, indignada por la reacción del conductor:
“Ayer, 10 de diciembre a las 11 horas aproximadamente, un utilitario blanco chocó a mi hija embarazada y a dos autos más en Diag. 73 y 32. Al bajarse mi hija, él la vio embarazada y dijo: ‘Uy, no tengo seguro’, y huyó. Quisiera encontrar a este delincuente que hizo abandono de persona”, reclamó.

La mujer también remarcó que el hombre escapó rápidamente sin brindar asistencia, pese a que la víctima

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
Últimas noticias de Policiales

“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos

Casación anula la condena del “caso del ternerito”
La Ciudad
La Plata fue un "festival" de conexiones eléctricas fraudulentas en 2025: en un año se duplicaron
La Plata, con baja presión de agua este jueves: la explicación de Absa
La Cruz Roja ya inscribe en La Plata para el curso de Guardavidas: requisitos, duración y lo que hay que saber
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
Presentan una hoja de ruta para fortalecer la alfabetización en las provincias
Información General
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Pipinas se prepara para vibrar con el Festival “30en112”: dos días de folclore, tradición y fiesta popular
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Qué se sabe de la variante de gripe que golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Martin Leiro, abogado de Morena, confirmó el rechazo de la prisión domiciliaria ¿Qué piensa Jorge Rial?
A una semana del nacimiento: Rocío Marengo recibió el alta pero su bebe seguirá en el sanatorio
Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
¡Y un día, Shakira descansó! Aprovechó su día libre antes de su última presentación en Vélez: qué hizo 
Deportes
Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla