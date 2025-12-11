Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones

Suelen ser miembros de las fuerzas de seguridad. No tienen sede y trabajan a demanda. Hoy, un trabajo breve, arriba de $300.000

Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones

no actúan de oficio: los detectives solo otorgan pruebas / freepik

11 de Diciembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

En el imaginario social, el término “detective privado” puede remitir a personajes cinematográficos como Sherlock Holmes, James Bond, el Inspector Gadget; o literarios, como Emilio Renzi, alter ego del escritor argentino Ricardo Piglia. Quizás, el caso más emblemático de las últimas décadas es “Los simuladores”, serie exitosa cuya trama exhibe a cuatro hombres capaces de resolver absolutamente todo.

No obstante, más allá de la ficción, en la Ciudad operan detectives privados. Con su discresión clásica, lo dejaron ver para este diario.

Las empresas de detectives no tienen una sede física, trabajan a lo largo y ancho de todo el país, pero los pesquisas consultados aseguraron que se presentan allí donde los llamen. Más de la mitad de los casos a resolver son seguimientos por sospecha de infidelidad coincidieron las fuentes.

Los detectivas que se mueven por la Ciudad suelen ser de la policías. Y en las agencias la plantilla de trabajo no supera las 10 personas.

En cuanto a precio, las fuentes consultadas apuntaron que el monto varía según dificultad, tiempo de trabajo y costos operativos.

Coincidieron también los representantes de las empresas de detectives, en que no se puede “hacer magia”. A la vez, se deben enfocar en la presentación porque también conviven con la desconfianza que generan las estafas a través de medios electrónicos.

tipos de trabajo

Miguel Ángel Maiolino dirige la Academia Newbery hace más de 30 años y, en diálogo con este diario, dijo: “Estamos en la Ciudad Autónoma y en toda la provincia de Buenos Aires”, indicó.

En cuanto a qué tipos de trabajo realizan, detalló: “La gran mayoría son seguimientos por infidelidad o por divorcios, para buscar pruebas. También tenemos varios pedidos sobre chicos, grandes o jóvenes, que desaparecen. En muchas ocasiones nos piden el paradero de una persona que se fue a trabajar y nunca volvió”.

Además, contó: “También estafas: empleados o socios infieles. Además, muchos casos de los seguros con juicios truchos, tanto desde el lugar de las compañías como del propio damnificado. Casi el 100 por ciento de los casos es para aportar pruebas”.

Sandra Patricia, dueña de la empresa “SyN” que trabaja en todo el país, expresó a EL DIA: “Hay muchos trabajos de infidelidad, de violencia doméstica, de averiguación de paraderos” y sumó: “También sacamos muchas pruebas para juicios de divorcio y exclusión del hogar. Hasta trabajamos con quién se juntan los hijos por temas de drogas”.

Además, destacó: “Con los clientes, nos comunicamos todo el tiempo. En ocasiones le damos ubicación en tiempo real”.

la información

¿Y con la información? “Nosotros no actuamos de oficio. Solo otorgamos la información solicitada. Después los padres o los clientes hacen las denuncias o juicios correspondientes”, indicó la dueña.

Precios y modalidad

Ambas empresas consultadas detallaron no tener una sede, sus empleados son miembros de la fuerza y trabajan a demanda.

En principio “se establece una entrevista para saber de qué se trata, se analiza qué pruebas necesitan y en base a eso se realiza un diagnóstico de cuánto tiempo puede llevar, y los gastos por traslados y viáticos necesarios”, detalló Maiolino. “Por ejemplo, un trabajo de tres o cuatro días puede costar entre $300.000 y $500.000. Lo cierto es que depende del cliente: en ocasiones ellos vienen con información y avances”, sumó.

En tanto, Patricia reveló: “No se puede establecer un precio, pero depende de los traslados. Casi siempre trabajan de 6 a 8 horas por día; de día o de noche según el caso. Mis empleados policías terminan su servicio y vienen a trabajar conmigo. Si es un seguimiento, por ejemplo, tienen que cambiar el auto”.

En cuanto a si cambió o no el trabajo con la invasión tecnológica, puntualizó pro y contras: “Muchos hacen su propio trabajo y no pagan un detective. Capaz que compran un equipo de afuera, pagan más y eran cosas que nosotros ya teníamos. Ojo, cuando tenemos trabajo, la tecnología lo facilita”.

 

