Deportes

Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
11 de Diciembre de 2025 | 11:50

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa el dispositivo de seguridad dispuesto para el desplazamiento de las parcialidades de Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, para el encuentro por la final del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol el sábado 13 de diciembre a las 21.00 horas en el Estadio “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero.

Para este espectáculo deportivo los organismos de seguridad de Buenos Aires, APreViDe, y las policías de cada una de las provincias involucradas en el evento Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero formaron parte de la reunión de coordinación que encabezó el Ministerio de Seguridad de la Nación para determinar los trayectos de ambos públicos, la diagramación con días y horarios, junto a los responsables de cada club.

La parcialidad de RACING partirá el viernes 12 de diciembre  a las 17.00 horas desde el Estadio Presidente Perón saliendo por Av. Mitre, Puente Pueyrredón, Autopista Arturo Frondizi, Aut. 25 de Mayo, continuar por Autopista Moreno, Av. Gral. Paz, Aut. Panamericana, tomar por Ruta 9 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.

Por su parte, la parcialidad de ESTUDIANTES L.P hará lo propio saliendo desde el Estadio “UNO” el viernes 12 de diciembre a las 22.00 horas tomando Av. 44 hasta Ruta N° 06, luego Ruta N° 08, continuando por esta hasta el límite jurisdiccional con la Provincia de Santa Fe.  

El personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires realizará el acompañamiento de seguridad preventivo, con diferentes paradores que permitan el monitoreo constante de seguridad por las rutas hasta arribar a la provincia de Santa Fe, donde serán recibidos por las autoridades policiales locales continuando el recorrido. Los hinchas que no circulen por los caminos recomendados, serán retenidos por prevención para evitar cualquier cruce con otros simpatizantes.

