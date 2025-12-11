Escándalo en AFA: allanan casas de los presuntos testaferros por la mansión vinculada a “Chiqui” Tapia y Toviggino

Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
La justicia federal avanza en la causa que investiga un posible lavado de dinero que involucra propiedades supuestamente vinculadas a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese marco, la Policía Federal Argentina (PFA) llevaba a cabo este jueves un allanamiento en un exclusivo country de la localidad bonaerense de Pilar.
El operativo tenía lugar en dos lotes dentro del complejo Ayres Plaza de Pilar. La relevancia de estos terrenos radica en que figuran a nombre de la firma "Real Central SRL", la misma sociedad propietaria de la ostentosa mansión que está bajo la lupa judicial por su presunta relación con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero y colaborador cercano, Pablo Toviggino.
Según trascendió de fuentes judiciales, la medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas. El objetivo primordial del procedimiento es la recolección de documentación y otros elementos probatorios que puedan aportar luz a la pesquisa sobre el origen de los fondos utilizados en estas inversiones inmobiliarias.
Cabe recordar que la empresa "Real Central SRL" está formalmente registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada, en lo que constituye uno de los puntos centrales de la investigación.
La orden de allanamiento se dirigió a dos parcelas de terreno en el vecindario que, en los registros legales, figuran como predios "a construir". No obstante, la información recabada por el sistema judicial sugiere fuertemente la existencia de una edificación de considerable tamaño ya levantada en el lugar.
La titularidad de estos lotes recae en la firma “Real Central SRL", la misma entidad corporativa registrada como propietaria de la ostentosa mansión ubicada en Pilar.
Si bien Pantano y Conde son los dueños de dicha sociedad, la denuncia presentada por la Coalición Cívica, que impulsó la investigación, señala que ninguno de ellos posee la solvencia económica necesaria para haber adquirido tales activos inmobiliarios.
El historial financiero de Conte indica que fue monotributista hasta 2012; luego, en 2020, se le otorgó el beneficio social conocido como "Ingreso Familiar de Emergencia" (IFE) de ANSES, para finalmente jubilarse en 2021.
Por su parte, Pantano también tuvo registro como monotributista y acumuló deudas bancarias. Adicionalmente, mantiene nexos con la AFA: ejerció como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa desde el 31 de mayo de 2021, y en marzo de 2022 asumió el cargo de Protesorero en el Club Almirante Brown.
Rafecas ya dispuso diversas diligencias probatorias. Entre ellas, se obtuvo la secuencia de dueños de la residencia de Pilar: el exfutbolista Carlos Tevez la compró en julio de 2017 y, en junio de 2023, la vendió a Malte SRL. Finalmente, en mayo de 2024, fue adquirida por Pantano y Conte, actuando a través de su empresa Real Central SRL.
Malte SRL también posee vínculos con la AFA, habiendo actuado como proveedora de la institución. En 2022, se le adjudicó un contrato directo para implementar el sistema VAR, por el cual percibió la suma de 500 mil dólares.
El juez ha solicitado a la ARCA toda la data fiscal de Malte, incluyendo los detalles de quienes figuren como sus socios o miembros directivos. Entre estas personas, se encontraría Mauro Javier Paz, antiguo director de la liga de fútbol femenino de AFA.
En un desarrollo relacionado, se ha impuesto a Pantano y Conte, al igual que a Real Central, la prohibición de abandonar el territorio nacional, la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
