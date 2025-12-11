Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Turismo

Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?

La provincia obtuvo una puntuación de 3,34 en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025, conservando su posición privilegiada.

Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
11 de Diciembre de 2025 | 08:23

Escuchar esta nota

En la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025, un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que evalúa los principales conglomerados urbanos del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking. No obstante, Mendoza se consolidó como la segunda mejor ciudad, manteniendo su destacada posición.

El informe, que seleccionó a los principales centros urbanos basándose en los avances en sostenibilidad, tecnología y desarrollo institucional, situó a Mendoza justo detrás de CABA. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo 3,65 puntos, consolidando su liderazgo. Por su parte, Mendoza alcanzó 3,34 en una escala de 0 a 5.

Mendoza mantuvo su posición respecto al año anterior, al igual que Córdoba y Rosario, y registró ligeros aumentos en su puntaje general. Tras Mendoza, el ranking continuó con Córdoba (3,25), San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16).

El IGEC 2025 es desarrollado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La metodología utilizada se basa en el análisis de cinco dimensiones estratégicas para diagnosticar el desarrollo de cada ciudad: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Estas dimensiones se desglosan en 31 variables representativas y 159 indicadores.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, explicó que el propósito del IGEC es establecer un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada ciudad, buscando comprender sus fortalezas y debilidades para orientar la elaboración o revisión de políticas públicas que favorezcan el desarrollo armónico y sostenible.

El índice busca consolidarse como un instrumento de referencia para medir la sostenibilidad urbana y guiar la agenda de ciudades inteligentes en los principales conglomerados del país. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA destacó que el IGEC se enfoca en que las agendas urbanas sean personalizadas, ya que si bien las ciudades tienen problemáticas comunes, cada una posee características distintivas que deben atenderse.

LE PUEDE INTERESAR

Pipinas se prepara para vibrar con el Festival “30en112”: dos días de folclore, tradición y fiesta popular

LE PUEDE INTERESAR

Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela
Últimas noticias de Turismo

Pipinas se prepara para vibrar con el Festival “30en112”: dos días de folclore, tradición y fiesta popular

Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo

Bariloche en primavera: cuatro días para redescubrir la Patagonia

Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla