Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |Son 12 las juras

Asumen los nuevos concejales en La Plata: quiénes son y cómo queda el Concejo Deliberante

11 de Diciembre de 2025 | 10:42

Escuchar esta nota

Asumen formalmente sus bancas los 12 concejales electos en los comicios del 7 de septiembre pasado para el Concejo Deliberante de La Plata, marcando un recambio legislativo y una nueva conformación de fuerzas políticas en el ámbito local. La segunda parte del mandato de Julio Alak queda a un solo voto del quórum propio dentro del Palacio Municipal, ya que el peronismo cuenta con 12 bancas.

El acto de juramento se lleva a cabo ahora, en una jornada en la que siete representantes de Fuerza Patria y cinco de La Libertad Avanza prestan juramento ante la sociedad platense. El flamante concejal Sergio Resa quedó como presidente provisional a la hora de la presentación formal.

Además se encuentran presentes los diputados Francisco Adorni, Juan Osaba, Juan Martín Malpeli y Ariel Archanco, las diputadas Julieta Quintero Chasman y Victoria Tolosa Paz, Andrea Varela (vicepresidenta de la UNLP), Florencia Saintout (Presidenta del Instituto Cultural bonaerense) y José Arteaga (Presidente AUBASA). 

¿Quiénes son?

Por Fuerza Patria (7 bancas), los nuevos concejales que asumen son: Sergio Daniel Resa – secretario de Planeamiento Urbano y Obras Públicas y cabeza de lista; Romina del Carmen Santana – dirigente sindical del Sindicato de Comercio; Juan Manuel Granillo Fernández – único reelecto entre los doce, referente de Victoria Tolosa Paz; Josefina María Bolis – prosecretaria de Medios y militante de La Cámpora;  Raúl Omar Recavarren – dirigente del Frente Renovador vinculado a instituciones barriales; Mariana Sol Maluéndez – directora de Juventudes municipal; y Pablo Darío Poggio – militante de agrupaciones del peronismo local.

Y por La Libertad Avanza (5 bancas): Juan Pablo Allan – exsenador provincial y funcionario nacional, figura principal de la lista libertaria; Sabrina Luz Morales – referente libertaria local; Gastón Manuel Álvarez – dirigente del PAMI en La Plata; Nadia Soledad Pedernera – parlamentaria del Mercosur por LLA; e Iván Gabriel Zanetto – abogado y militante ligado al espacio liberal.

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata avanza en una intervención urbana con Open Sports

LE PUEDE INTERESAR

Junín obtiene financiamiento nacional para digitalización y turismo

Con esta renovación, Fuerza Patria se posiciona como bloque mayoritario, quedando a solo un voto del quórum propio, lo que fortalece al oficialismo municipal en el Concejo Deliberante. Por su parte, La Libertad Avanza se consolida como principal fuerza opositora dentro del cuerpo legislativo local.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Movilizados por una obra cerca del arroyo El Pescado
Últimas noticias de Política y Economía

La reforma laboral que impulsa el Gobierno elimina el trabajo a distancia

Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei

Pehuen Co avanza con la defensa costera para enfrentar la erosión y eventos extremos

Abren la preinscripción 2026 para carreras y cursos gratuitos de Salud en la Provincia
Policiales
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Información General
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Pipinas se prepara para vibrar con el Festival “30en112”: dos días de folclore, tradición y fiesta popular
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Qué se sabe de la variante de gripe que golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
Espectáculos
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Martin Leiro, abogado de Morena, confirmó el rechazo de la prisión domiciliaria ¿Qué piensa Jorge Rial?
A una semana del nacimiento: Rocío Marengo recibió el alta pero su bebe seguirá en el sanatorio
Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
¡Y un día, Shakira descansó! Aprovechó su día libre antes de su última presentación en Vélez: qué hizo 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla