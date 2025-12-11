Asumen los nuevos concejales en La Plata: quiénes son y cómo queda el Concejo Deliberante

Asumen formalmente sus bancas los 12 concejales electos en los comicios del 7 de septiembre pasado para el Concejo Deliberante de La Plata, marcando un recambio legislativo y una nueva conformación de fuerzas políticas en el ámbito local. La segunda parte del mandato de Julio Alak queda a un solo voto del quórum propio dentro del Palacio Municipal, ya que el peronismo cuenta con 12 bancas.

El acto de juramento se lleva a cabo ahora, en una jornada en la que siete representantes de Fuerza Patria y cinco de La Libertad Avanza prestan juramento ante la sociedad platense. El flamante concejal Sergio Resa quedó como presidente provisional a la hora de la presentación formal.

Además se encuentran presentes los diputados Francisco Adorni, Juan Osaba, Juan Martín Malpeli y Ariel Archanco, las diputadas Julieta Quintero Chasman y Victoria Tolosa Paz, Andrea Varela (vicepresidenta de la UNLP), Florencia Saintout (Presidenta del Instituto Cultural bonaerense) y José Arteaga (Presidente AUBASA).

¿Quiénes son?

Por Fuerza Patria (7 bancas), los nuevos concejales que asumen son: Sergio Daniel Resa – secretario de Planeamiento Urbano y Obras Públicas y cabeza de lista; Romina del Carmen Santana – dirigente sindical del Sindicato de Comercio; Juan Manuel Granillo Fernández – único reelecto entre los doce, referente de Victoria Tolosa Paz; Josefina María Bolis – prosecretaria de Medios y militante de La Cámpora; Raúl Omar Recavarren – dirigente del Frente Renovador vinculado a instituciones barriales; Mariana Sol Maluéndez – directora de Juventudes municipal; y Pablo Darío Poggio – militante de agrupaciones del peronismo local.

Y por La Libertad Avanza (5 bancas): Juan Pablo Allan – exsenador provincial y funcionario nacional, figura principal de la lista libertaria; Sabrina Luz Morales – referente libertaria local; Gastón Manuel Álvarez – dirigente del PAMI en La Plata; Nadia Soledad Pedernera – parlamentaria del Mercosur por LLA; e Iván Gabriel Zanetto – abogado y militante ligado al espacio liberal.

Con esta renovación, Fuerza Patria se posiciona como bloque mayoritario, quedando a solo un voto del quórum propio, lo que fortalece al oficialismo municipal en el Concejo Deliberante. Por su parte, La Libertad Avanza se consolida como principal fuerza opositora dentro del cuerpo legislativo local.