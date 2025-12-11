Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |Salieron a la venta más para los hinchas de racing

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Muchos socios albirrojos se quedaron sin ticket, ya que en el sistema figuraron sin stock en menos de una hora. Hoy sigue la venta

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

hubo problemas a la hora de comprar entradas para la final / web

11 de Diciembre de 2025 | 04:23
Edición impresa

Ayer continuó la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes para la gran final del sábado ante Racing. Sin embargo, muchos socios tuvieron problemas y hasta se quedaron sin entradas, ya que en menos de una hora, se agotaron en el sitio Deportick. Para colmo, hubo más plateas a la venta para los simpatizantes de Racing.

Las primeras en quedar sin stock fueron las plateas del sector oeste sur, ya que en cuestión figuraron como agotadas, dejando a varios socios sin la posibilidad de asistir a la gran cita del sábado. Sin embargo, lo que más llamó la atención del sistema fue que a la hora de comprar plateas para ir al sector de Racing, los socios tenían dos opciones: la este sur y también la oeste sur, donde se ubicará la parcialidad del León.

Ante este panorama, el malestar fue grande, ya que todo indica que el club de Avellaneda tendrá más entradas para la final en el Único Madre de Ciudades y hasta trascendió que le darían alrededor de 20 mil tickets, mientras que al Pincha le otorgarían más de 13 mil.

En cuánto a la venta de ayer, en el caso de Estudiantes fue para socioes entre 1000 y 336 puntos como asió también para socios del interior entre 1000 y 190 puntos.

Hoy será la tercera jornada de la venta de entradas, pero con una particularidad: se adelantó el horario de ingreso, que será a partir de las 12 en el sitio Deportick, para socios de 335 y 0 puntos y para socios del interior, de entre 189 y 0 puntos. Los costos seguirán siendo los mismos: 50 mil pesos la popular sur y 80.000 la platea oeste sur.

SIGUEN LA VENTA DE PASAJES

Por su parte, Estudiantes informó que continúa la venta de pasajes de los 20 micros que dispondrá el club para los hinchas, con prioridad para los socios sin ranking. Cabe destacar que este servicio no incluye la entrada al partido y tiene un coste de 99.999 pesos entre la ida y la vuelta del Único. Entre los del Club y los de agrupaciones se calculan 120 micros.

LE PUEDE INTERESAR

En Racing se quejan de la designación de Ramírez

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes vs Racing: las finales que podría jugar el que gane en Santiago del Estero

Además de resaltar que sigue la venta en el sistema Ticketing de Estudiantes, donde ayer varios socios tuvieron problemas para conseguir los pasajes, se anunció también que por disposición de los organismos de seguridad, el horario de acreditación para el viaje será finalmente el viernes a las 19 y la salida, a partir de las 21. Cada micro contará con 55 lugares y 2 coordinadores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos

Estudiantes vs Racing: las finales que podría jugar el que gane en Santiago del Estero

En Estudiantes será Carrillo y 10 más para jugar la gran final

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela
Últimas noticias de Deportes

Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?

Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos

Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Espectáculos
Rosalía en Buenos Aires: cuándo son los shows y cómo sacar las entradas
Martin Leiro, abogado de Morena, confirmó el rechazo de la prisión domiciliaria ¿Qué piensa Jorge Rial?
A una semana del nacimiento: Rocío Marengo recibió el alta pero su bebe seguirá en el sanatorio
Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
¡Y un día, Shakira descansó! Aprovechó su día libre antes de su última presentación en Vélez: qué hizo 
La Ciudad
La Plata estrena su nuevo cartel de bienvenida en el oeste: ¿dónde está?
Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Política y Economía
Carbap respalda la baja de retenciones y reclama reactivar el Plan Maestro del Río Salado
Escándalo en AFA: allanan casas de los presuntos testaferros por la mansión vinculada a “Chiqui” Tapia y Toviggino
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
El INDEC da a conocer hoy la inflación de noviembre
Deuda en dólares: una vuelta con US$ 1.000 millones
Policiales
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla