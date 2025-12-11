Ayer continuó la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes para la gran final del sábado ante Racing. Sin embargo, muchos socios tuvieron problemas y hasta se quedaron sin entradas, ya que en menos de una hora, se agotaron en el sitio Deportick. Para colmo, hubo más plateas a la venta para los simpatizantes de Racing.

Las primeras en quedar sin stock fueron las plateas del sector oeste sur, ya que en cuestión figuraron como agotadas, dejando a varios socios sin la posibilidad de asistir a la gran cita del sábado. Sin embargo, lo que más llamó la atención del sistema fue que a la hora de comprar plateas para ir al sector de Racing, los socios tenían dos opciones: la este sur y también la oeste sur, donde se ubicará la parcialidad del León.

Ante este panorama, el malestar fue grande, ya que todo indica que el club de Avellaneda tendrá más entradas para la final en el Único Madre de Ciudades y hasta trascendió que le darían alrededor de 20 mil tickets, mientras que al Pincha le otorgarían más de 13 mil.

En cuánto a la venta de ayer, en el caso de Estudiantes fue para socioes entre 1000 y 336 puntos como asió también para socios del interior entre 1000 y 190 puntos.

Hoy será la tercera jornada de la venta de entradas, pero con una particularidad: se adelantó el horario de ingreso, que será a partir de las 12 en el sitio Deportick, para socios de 335 y 0 puntos y para socios del interior, de entre 189 y 0 puntos. Los costos seguirán siendo los mismos: 50 mil pesos la popular sur y 80.000 la platea oeste sur.

SIGUEN LA VENTA DE PASAJES

Por su parte, Estudiantes informó que continúa la venta de pasajes de los 20 micros que dispondrá el club para los hinchas, con prioridad para los socios sin ranking. Cabe destacar que este servicio no incluye la entrada al partido y tiene un coste de 99.999 pesos entre la ida y la vuelta del Único. Entre los del Club y los de agrupaciones se calculan 120 micros.

Además de resaltar que sigue la venta en el sistema Ticketing de Estudiantes, donde ayer varios socios tuvieron problemas para conseguir los pasajes, se anunció también que por disposición de los organismos de seguridad, el horario de acreditación para el viaje será finalmente el viernes a las 19 y la salida, a partir de las 21. Cada micro contará con 55 lugares y 2 coordinadores.