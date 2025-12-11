Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Espectáculos

Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa

Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
11 de Diciembre de 2025 | 07:58

Escuchar esta nota

Telefe sigue organizando su 2026, luego del cambio de dueño. Pero, parece que una decisión no habría dejado contenta a Wanda Nara. Allí, apareció Verónica Lozano. 

Así, recordemos que, Wanda Nara firmó su continuidad en Telefe por, mínimo, un año más, después de la venta del canal.

Pero, eso no confirma los roles que ocupará después de MasterChef Celebrity. Allí, Verónica Lozano confirmó que ella podría estar al frente de Bake Off en su próxima temporada y esto habría incomodado a la conductora.

"Wanda está odiada con que se esté hablando de Verónica en Bake Off porque ella sintió que iba a ser la reina de Telefe", aseguron desde la pantalla chica.

Vale destacar que, Nara debutó como conductora en el canal con el regreso de MasterChef. Luego, estuvo al frente de Bake Off Famosos y, ahora, en la edición Celebrity de cocina.

"A Wanda le está molestando tanta contratación de gente buena como Evangelina, Marixa, Sofí Martínez, que está muy bancada. Ella ve como que le están haciendo sombra y que se diluye un poco su presencia", aseguran en las redes. 

LE PUEDE INTERESAR

¡Y un día, Shakira descansó! Aprovechó su día libre antes de su última presentación en Vélez: qué hizo 

LE PUEDE INTERESAR

Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de separación de Lali Espósito, que dijo

Finalmente, se supo que en octubre, se había adelantado que esto podría pasar. Lozano fue una participante con un gran paso por Bake Off Famosos, no solo en su rendimiento, sino también en la recepción del público. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela
Últimas noticias de Espectáculos

Rosalía en Buenos Aires: cuándo son los shows y cómo sacar las entradas

Martin Leiro, abogado de Morena, confirmó el rechazo de la prisión domiciliaria ¿Qué piensa Jorge Rial?

A una semana del nacimiento: Rocío Marengo recibió el alta pero su bebe seguirá en el sanatorio

¡Y un día, Shakira descansó! Aprovechó su día libre antes de su última presentación en Vélez: qué hizo 
Policiales
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
Información General
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Pipinas se prepara para vibrar con el Festival “30en112”: dos días de folclore, tradición y fiesta popular
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Qué se sabe de la variante de gripe que golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
La Ciudad
La Plata estrena su nuevo cartel de bienvenida en el oeste: ¿dónde está?
Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla