Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa

Telefe sigue organizando su 2026, luego del cambio de dueño. Pero, parece que una decisión no habría dejado contenta a Wanda Nara. Allí, apareció Verónica Lozano.
Así, recordemos que, Wanda Nara firmó su continuidad en Telefe por, mínimo, un año más, después de la venta del canal.
Pero, eso no confirma los roles que ocupará después de MasterChef Celebrity. Allí, Verónica Lozano confirmó que ella podría estar al frente de Bake Off en su próxima temporada y esto habría incomodado a la conductora.
"Wanda está odiada con que se esté hablando de Verónica en Bake Off porque ella sintió que iba a ser la reina de Telefe", aseguron desde la pantalla chica.
Vale destacar que, Nara debutó como conductora en el canal con el regreso de MasterChef. Luego, estuvo al frente de Bake Off Famosos y, ahora, en la edición Celebrity de cocina.
"A Wanda le está molestando tanta contratación de gente buena como Evangelina, Marixa, Sofí Martínez, que está muy bancada. Ella ve como que le están haciendo sombra y que se diluye un poco su presencia", aseguran en las redes.
Finalmente, se supo que en octubre, se había adelantado que esto podría pasar. Lozano fue una participante con un gran paso por Bake Off Famosos, no solo en su rendimiento, sino también en la recepción del público.
