Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios

11 de Diciembre de 2025 | 11:55

Llega el verano 2026 y es tiempo de hacer planes para las vacaciones. Es por eso que para no llevarse sustos a la hora de alquilar, hay que tomar precauciones.

En los clasificados de EL DIA va a encontrar una gran cantidad de avisos y ofertas. Además, si busca alquilar en Mar del Plata o en cualquier destino turístico de la Costa Atlántica, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios.

El DIA ofrece publicar un aviso por 5 días a sólo $2.500. Se trata de una promoción válida en avisos de hasta 10 palabras en EL DIA y eldia.com. Los mismos se pueden tramitar de lunes a viernes de 9 a 16 horas en diag. 80 n° 815 o en cualquiera de las receptorías.

¡Publique sin moverse de su casa! Es fácil y rápido. Envíe el texto de su aviso por mail a avisos@eldia.com. Abone con MercadoPago, transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

