Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

A medida que se acerca fin de año los gremios bonaerenses se impacientan porque aún no recibieron un llamado para discutir salarios. Es que en la última reunión la Provincia condicionó el nuevo aumento y el pago del aguinaldo a que la Legislatura le vote a Axel Kicillof el Presupuesto y el aval para tomar deuda, que finalmente llegó la semana pasada.
El martes fueron los docentes los que salieron a reclamar que se los convoque a negociar una suba salarial, y en la últimas horas los estatales hicieron una advertencia: pidieron que el aguinaldo se pague “en tiempo y forma”.
Se trata de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que en sus redes sociales sacó un comunicado escueto pero con un fuerte mensaje que puso en alerta a sus afiliados.
Informó que “la secretaria general Fabiola Mosquera se comunicó con autoridades del gobierno provincial para que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo de diciembre dada la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores”. Pero además, agregó: “Se le pidió al Gobierno provincial que cumpla con la continuidad de la discusión paritaria del mes de diciembre”.
El planteo de UPCN se relaciona con que la Provincia sigue sin convocar a paritarias mientras avanzan los días y se asoma el plazo para la liquidación de sueldos que opera a mediados de mes.
En ese contexto, los gremios esperan que, en medio de la difícil situación financiera por la que atraviesa la Provincia, la administración de Axel Kicillof al menos cumpla con el pago del aguinaldo en término. Es decir, que se abone como es habitual antes de Navidad. Si bien no hay confirmación oficial, trascendió que la fecha podría ser el 21 de este mes.
En ese marco, tal como informó EL DIA, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó ante el ministerio de Trabajo la urgente convocatoria a la comisión técnica salarial, para dar continuidad a la paritaria. El pedido, indicaron en un comunicado, “responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”.
Asimismo, desde el FUDB agregaron que solicitan “una pronta reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Sra. Flavia Terigi, con la finalidad de compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026”.
