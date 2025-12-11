Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |Incertidumbre con la paritaria

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
11 de Diciembre de 2025 | 03:06
Edición impresa

A medida que se acerca fin de año los gremios bonaerenses se impacientan porque aún no recibieron un llamado para discutir salarios. Es que en la última reunión la Provincia condicionó el nuevo aumento y el pago del aguinaldo a que la Legislatura le vote a Axel Kicillof el Presupuesto y el aval para tomar deuda, que finalmente llegó la semana pasada.

El martes fueron los docentes los que salieron a reclamar que se los convoque a negociar una suba salarial, y en la últimas horas los estatales hicieron una advertencia: pidieron que el aguinaldo se pague “en tiempo y forma”.

Se trata de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que en sus redes sociales sacó un comunicado escueto pero con un fuerte mensaje que puso en alerta a sus afiliados.

Informó que “la secretaria general Fabiola Mosquera se comunicó con autoridades del gobierno provincial para que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo de diciembre dada la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores”. Pero además, agregó: “Se le pidió al Gobierno provincial que cumpla con la continuidad de la discusión paritaria del mes de diciembre”.

El planteo de UPCN se relaciona con que la Provincia sigue sin convocar a paritarias mientras avanzan los días y se asoma el plazo para la liquidación de sueldos que opera a mediados de mes.

En ese contexto, los gremios esperan que, en medio de la difícil situación financiera por la que atraviesa la Provincia, la administración de Axel Kicillof al menos cumpla con el pago del aguinaldo en término. Es decir, que se abone como es habitual antes de Navidad. Si bien no hay confirmación oficial, trascendió que la fecha podría ser el 21 de este mes.

LE PUEDE INTERESAR

En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces

LE PUEDE INTERESAR

Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof

En ese marco, tal como informó EL DIA, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó ante el ministerio de Trabajo la urgente convocatoria a la comisión técnica salarial, para dar continuidad a la paritaria. El pedido, indicaron en un comunicado, “responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”.

Asimismo, desde el FUDB agregaron que solicitan “una pronta reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Sra. Flavia Terigi, con la finalidad de compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
+ Leidas

Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

Plateas agotadas: mucho malestar del lado Pincha

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

Movilizados por una obra cerca del arroyo El Pescado

Presentan a Brunati como director deportivo

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa

En Estudiantes será Carrillo y 10 más para jugar la gran final
Últimas noticias de Política y Economía

Deuda en dólares: una vuelta con US$ 1.000 millones

Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral

La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA

Aprueban un proyecto minero en Mendoza
Espectáculos
Luis Machín: “para los actores, el cine es nuestro lugar de batalla”
Aliens, romance, tensión, terror y brujitas, los otros estrenos de la semana
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Beyoncé, presidenta de la próxima Met Gala
Adiós a Gastón Pessacq: una voz renovadora en la televisión argentina
Policiales
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Murió el ciclista que cayó sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
Información General
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Una variante de gripe golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay cinco heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
Deportes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
Rivalidad: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
Presentan a Brunati como director deportivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla