“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados

El silencio de la madrugada en la zona del Parque San Martín se quebró de la peor manera para una pareja de jubilados platenses, que terminó viviendo un episodio de extrema violencia y sometimiento dentro de su propia casa. Según supo EL DIA, el ataque ocurrió alrededor de las 2, cuando entre cuatro y cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda de la familia, ubicada en 25 entre 56 y 57, tras destrozar una ventana del frente.

Adentro, la escena fue tan rápida como brutal. El matrimonio dormía cuando sintió el estallido del vidrio. Sin tiempo para nada, la mujer alcanzó a cerrar con llave la puerta del dormitorio para intentar ganar unos segundos. No sirvió: los delincuentes patearon la puerta y entraron con armas de fuego, apuntándolos y exigiendo dinero con un tono inquietantemente calmo, según describió el dueño de casa en su denuncia.

La banda actuó con total dominio del lugar. De acuerdo a lo revelado por voceros a este diario, mientras revolvían cada rincón -la cocina, el comedor, los dormitorios, el living, el baño, la cochera e incluso un Peugeot 408- no dejaban de repetir que “tenían sus armas cargadas” y que no dudaran en quedarse en silencio. Los ladrones se movían con soltura, incluso ofrecieron agua a las víctimas mientras daban vuelta la casa en busca de objetos de valor.

En pocos minutos, encontraron lo que buscaban: aproximadamente 8 mil dólares guardados. Pero no fue lo único. Se llevaron también dos celulares, varias tarjetas bancarias, una valija negra, un par de zapatillas nuevas, la llave del auto, y una importante cantidad de alhajas: anillos de plata y oro, cadenas, una pulsera de perlas y otros elementos de valor.

Antes de escapar, sometieron al matrimonio. Ataron al hombre de los pies con una corbata -después de que él les advirtiera que sufría claustrofobia- y redujeron a su esposa atándole las manos. No los golpearon, pero los dejaron inmovilizados y a merced del miedo. Acto seguido, apagaron las luces de la habitación y huyeron por la zona del garage. La pareja alcanzó a escuchar el motor de un auto que se alejaba, lo que refuerza la sospecha de que la banda contaba con apoyo externo para la fuga.

Las víctimas, ambas de edad avanzada, describieron a los asaltantes como jóvenes, de contextura delgada en su mayoría, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto. Las diferencias de altura entre ellos eran notorias, aunque ninguno dejó ver rasgos que permitieran una identificación clara.

Lo cierto es que el golpe, además de violento, fue millonario: entre efectivo, joyas y herramientas, la suma de lo robado es enorme para cualquier familia, pero devastadora para dos jubilados que quedaron marcados por el miedo y la sensación de indefensión absoluta dentro de su propia casa.

La causa ya fue impulsada formalmente. Ahora, las autoridades trabajan para reconstruir paso a paso la secuencia del atraco, aunque por el momento no hay pistas firmes de los delincuentes.