DRAMÁTICO GOLPE MILLONARIO A METROS DEL PARQUE SAN MARTÍN

“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados

En 25 entre 56 y 57, una banda irrumpió de madrugada, redujo a un matrimonio de 80 años y escapó con un monto superior a 8 mil dólares, joyas de oro, entre otros elementos de valor. Actuaron con frialdad absoluta

“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados

En 25 entre 56 y 57, dos jubilados quedaron a merced de una banda armada / web

11 de Diciembre de 2025 | 03:58
Edición impresa

El silencio de la madrugada en la zona del Parque San Martín se quebró de la peor manera para una pareja de jubilados platenses, que terminó viviendo un episodio de extrema violencia y sometimiento dentro de su propia casa. Según supo EL DIA, el ataque ocurrió alrededor de las 2, cuando entre cuatro y cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda de la familia, ubicada en 25 entre 56 y 57, tras destrozar una ventana del frente.

Adentro, la escena fue tan rápida como brutal. El matrimonio dormía cuando sintió el estallido del vidrio. Sin tiempo para nada, la mujer alcanzó a cerrar con llave la puerta del dormitorio para intentar ganar unos segundos. No sirvió: los delincuentes patearon la puerta y entraron con armas de fuego, apuntándolos y exigiendo dinero con un tono inquietantemente calmo, según describió el dueño de casa en su denuncia.

La banda actuó con total dominio del lugar. De acuerdo a lo revelado por voceros a este diario, mientras revolvían cada rincón -la cocina, el comedor, los dormitorios, el living, el baño, la cochera e incluso un Peugeot 408- no dejaban de repetir que “tenían sus armas cargadas” y que no dudaran en quedarse en silencio. Los ladrones se movían con soltura, incluso ofrecieron agua a las víctimas mientras daban vuelta la casa en busca de objetos de valor.

En pocos minutos, encontraron lo que buscaban: aproximadamente 8 mil dólares guardados. Pero no fue lo único. Se llevaron también dos celulares, varias tarjetas bancarias, una valija negra, un par de zapatillas nuevas, la llave del auto, y una importante cantidad de alhajas: anillos de plata y oro, cadenas, una pulsera de perlas y otros elementos de valor.

Antes de escapar, sometieron al matrimonio. Ataron al hombre de los pies con una corbata -después de que él les advirtiera que sufría claustrofobia- y redujeron a su esposa atándole las manos. No los golpearon, pero los dejaron inmovilizados y a merced del miedo. Acto seguido, apagaron las luces de la habitación y huyeron por la zona del garage. La pareja alcanzó a escuchar el motor de un auto que se alejaba, lo que refuerza la sospecha de que la banda contaba con apoyo externo para la fuga.

Las víctimas, ambas de edad avanzada, describieron a los asaltantes como jóvenes, de contextura delgada en su mayoría, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto. Las diferencias de altura entre ellos eran notorias, aunque ninguno dejó ver rasgos que permitieran una identificación clara.

Murió el ciclista que cayó sobre el paso bajo nivel

Los Hornos "no está para bollos" y prometen actuar contra los robos

Lo cierto es que el golpe, además de violento, fue millonario: entre efectivo, joyas y herramientas, la suma de lo robado es enorme para cualquier familia, pero devastadora para dos jubilados que quedaron marcados por el miedo y la sensación de indefensión absoluta dentro de su propia casa.

La causa ya fue impulsada formalmente. Ahora, las autoridades trabajan para reconstruir paso a paso la secuencia del atraco, aunque por el momento no hay pistas firmes de los delincuentes.

 

Le gatillaron en la cabeza para que entregara su moto
El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: "Esta pareja está muerta"

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

Plateas agotadas: mucho malestar del lado Pincha

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo "en término"

Movilizados por una obra cerca del arroyo El Pescado

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

Presentan a Brunati como director deportivo

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa

En Estudiantes será Carrillo y 10 más para jugar la gran final
Murió el ciclista que cayó sobre el paso bajo nivel

Los Hornos "no está para bollos" y prometen actuar contra los robos

Casación anula la condena del "caso del ternerito"

Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
Luis Machín: "para los actores, el cine es nuestro lugar de batalla"
Aliens, romance, tensión, terror y brujitas, los otros estrenos de la semana
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Beyoncé, presidenta de la próxima Met Gala
Adiós a Gastón Pessacq: una voz renovadora en la televisión argentina
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Una variante de gripe golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay cinco heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
Hallaron Viagra y otros fármacos en los arroyos
Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
Rivalidad: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
Presentan a Brunati como director deportivo

