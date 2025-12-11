La Plata estrena su nuevo cartel de bienvenida en el oeste: ¿dónde está?

Milei regresó al país y firmó el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso
La ciudad de La Plata suma un nuevo hito urbano en uno de sus accesos más transitados. Desde la semana pasada, quienes ingresan por el oeste pueden ver el flamante cartel de bienvenida “La Plata Capital”, instalado en la rotonda de Ruta 36 y avenida 44, en la localidad de Lisandro Olmos, un punto estratégico por donde circulan miles de vehículos cada día.
Con grandes letras blancas montadas sobre una base de cemento, el cartel busca reforzar la identidad de la ciudad y embellecer uno de los accesos que por años estuvo relegado. En las últimas horas, se realizaron trabajos de parquización, colocación de plantas y reacondicionamiento del terreno, tareas que quedaron registradas mientras operarios terminaban de ajustar detalles en el lugar.
La rotonda de Ruta 36 y 44 marca uno de los ingresos más importantes a la capital provincial. Es un punto de paso para quienes llegan desde el Gran La Plata, la región rural del oeste e incluso desde la autopista a Buenos Aires a través de los caminos alternativos.
Durante mucho tiempo, el acceso estuvo marcado por el deterioro, la falta de iluminación y el abandono del espacio verde. Con la instalación del cartel, el Municipio busca darle un perfil más moderno y mejorar la visibilidad nocturna en una zona donde el tránsito pesado es constante.
Como ocurre con cada intervención urbana, la inauguración del cartel también despertó comentarios diversos. Mientras algunos vecinos celebran que por fin el acceso tenga un aspecto más cuidado, otros cuestionan el gasto en un cartel nuevo cuando aún persisten reclamos por bacheos, luminarias y mantenimiento general en distintas zonas del oeste.
Incluso en redes sociales, usuarios señalaron que la avenida 44 —arteria clave que conecta Olmos con el casco urbano— “sigue llena de pozos” y que se necesitan soluciones de fondo más urgentes que un cartel vistoso. Sin embargo, desde el Municipio destacaron que se vienen realizando trabajos de bacheo y repavimentación a lo largo de 44, con maquinaria trabajando en varios tramos durante las últimas semanas.
Más allá de las polémicas, el nuevo cartel ya se convirtió en un punto de referencia para quienes ingresan a La Plata por el oeste. Automovilistas, transportistas y vecinos de Olmos lo ven como un posible nuevo “marco fotográfico” de la ciudad y un gesto de presencia estatal en una zona históricamente relegada.
Mientras tanto, los trabajos de bacheo y mejoras sobre avenida 44 continúan, con la expectativa de mejorar la transitabilidad de un corredor clave que soporta tráfico pesado, colectivos y vehículos particulares todos los días.
