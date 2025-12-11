Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral

El Senado posterga el debate del proyecto de reforma laboral, debido a que el Gobierno aún no giró el proyecto a la Cámara alta lo cual podría demorar su sanción, confirmaron ayer fuentes legislativas.

El Gobierno hasta anoche no había publicado el proyecto completo de la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles que busca avanzar en el Congreso. Según fuentes oficiales, se decidió esperar el regreso del presidente Javier Milei para ultimar los detalles finales.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el borrador difundido días atrás refleja gran parte del texto final y aseguró: “Cuando esté el proyecto definitivo, en las próximas horas, se va a subir”.

El retraso también se vincula con negociaciones en la conformación de comisiones clave, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Estas comisiones serán determinantes para el debate de la reforma durante las sesiones extraordinarias.

Por otro lado, el oficialismo definió ayer una comprimida hoja de ruta para la semana que viene que incluye una doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre para aprobar los proyectos de Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El derrotero comenzará el lunes próximo con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, que volverán a ser encabezadas por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch y la bullrichista Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El martes está previsto la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de manera tal de dejarlos listos para ser aprobados en el recinto el miércoles y jueves,

Qué puede pasar en el Senado

“Todavía no se conformaron las comisiones porque no está el proyecto. El atraso del (envío del) proyecto me atrasó todo”, explicó Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario.

A priori, no descartó la posibilidad de que, al menos, pudiera constituirse la Comisión de Trabajo en las próximas horas, pero parece difícil que el proyecto pueda comenzar a discutirse antes de la semana próxima.

Se espera que para el martes próximo ya estén conformados los diferentes bloques e interbloques en que quedará dividido el Senado y que permitirá calcular el reparto proporcional de lugares en cada una de las comisiones de la Cámara alta.

A diferencia de Diputados, en el Senado hace falta un período de 7 días de margen entre que se consigue el dictamen en la comisión y va al recinto, por eso es necesario tener como mínimo dos semanas para un proyecto de ley.

Villarruel y Bullrich volvieron a encontrarse luego de la polémica que protagonizaron el pasado 28 de noviembre, cuando la vicepresidenta no le cedió la palabra a la legisladora oficialista en el final de la sesión en la que juraron los nuevos senadores.

Según coincidieron voceros de ambas dirigentes, la reunión se desarrolló en términos cordiales y sirvió para avanzar en la definición de temas formales relacionados con el funcionamiento y la organización de la Cámara y del bloque libertario.

Avanzan con el Presupuesto

La Libertad Avanza buscará darle media sanción al Presupuesto la semana que viene. El lunes se conformaría la Comisión de Presupuesto, y se buscaría el dictámen el martes para después darle tratamiento y aprobarla en el recinto.

La idea de La Libertad Avanza es lograr rápidamente una media sanción del Presupuesto 2026, el único de los proyectos que ya tiene un debate previo en el Congreso, aún a pesar de que varios de los especialistas de los bloques hoy ya no forman parte de la Cámara, como por ejemplo Carlos Heller (UP) y Luciano Laspina (PRO).

En las últimas 24 horas, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron reuniones con los referentes de los bloques de la Cámara en donde explicaron el cronograma que plantearán. Y habrían acordado una hora de ruta para la semana próxima.