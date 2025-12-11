Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

taller de ilustración de pájaros

Hoy, desde las 16, en la Biblioteca Central de la Provincia (calle 47 entre 5 y 6), se realizará el taller “Aves del plata. Ilustración de pájaros”, en el que se identificará y describirá las características de aves bonaerenses, para luego dibujarlas. La actividad no precisa experiencia previa, incluye materiales y la entrada es libre y gratuita.

fiesta en el club reconquista

El Club Reconquista (calle 40 entre 15 y 16) cierra el año con la “Fiesta de la R”, el sábado 13 de diciembre, desde las 18. Habrá patio de comidas, premiación a deportistas, banda en vivo y muestra de danza, acrobacia en telas y patín.

Bingo a beneficio en villa elisa

El domingo 14 de diciembre, en la Peña el Estribo (Centenario 309, Villa Elisa), se hará desde las 17 un bingo solidario a beneficio de “Callejeritos Villa Elisa”. Además, se desplegará venta de garaje, premios sorpresa y servicio de buffet.