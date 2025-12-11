La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Informe: “China ya invade el placard de los argentinos en un 70%”
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo por un basural y falta de iluminación en 515 y 191, Melchor Romero
Hoy, desde las 16, en la Biblioteca Central de la Provincia (calle 47 entre 5 y 6), se realizará el taller “Aves del plata. Ilustración de pájaros”, en el que se identificará y describirá las características de aves bonaerenses, para luego dibujarlas. La actividad no precisa experiencia previa, incluye materiales y la entrada es libre y gratuita.
El Club Reconquista (calle 40 entre 15 y 16) cierra el año con la “Fiesta de la R”, el sábado 13 de diciembre, desde las 18. Habrá patio de comidas, premiación a deportistas, banda en vivo y muestra de danza, acrobacia en telas y patín.
El domingo 14 de diciembre, en la Peña el Estribo (Centenario 309, Villa Elisa), se hará desde las 17 un bingo solidario a beneficio de “Callejeritos Villa Elisa”. Además, se desplegará venta de garaje, premios sorpresa y servicio de buffet.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí