Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La fuga clandestina de la líder opositora venezolana, que escapó en bote hacia Curazao antes de volar a Oslo, marca un giro decisivo en su lucha contra el chavismo
La ausencia de María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo abrió un interrogante mundial: ¿dónde estaba la líder opositora venezolana y por qué no había logrado llegar a tiempo a recibir el mayor reconocimiento internacional de su carrera?
Su hija, Ana Corina Sosa Machado, ocupó la silla vacía y, con la voz quebrada, reveló que su madre estaba en plena travesía hacia Noruega, después de un escape clandestino que marcaría un punto de inflexión en la política venezolana.
Aunque versiones oficiales aseguraban que Machado había salido de su escondite para abordar un avión rumbo a Europa, la realidad, según reveló el Wall Street Journal, fue muy distinta. El diario estadounidense, citando fuentes de seguridad de Estados Unidos, confirmó que la dirigente no abandonó Venezuela por aire, sino a través de una operación secreta que la llevó, oculta, en un bote con destino a Curazao. Desde allí tomaría finalmente el vuelo hacia Oslo.
La investigación del Wall Street Journal describe la maniobra como un operativo planificado bajo estrictas medidas de confidencialidad, diseñado para evadir cualquier intento del gobierno de Nicolás Maduro de interceptar su salida. El trayecto comenzó en Caracas, desde donde Machado se desplazó por tierra hasta una costa apartada. En plena noche, y escoltada por aliados que habían coordinado cada paso del plan, abordó una embarcación que la llevó a aguas internacionales. La operación, según el informe, habría contado con conocimiento -y posible seguimiento- de autoridades estadounidenses, dada la sensibilidad política de la fuga.
Todo el equipo que ha protegido a Machado desde que pasó a la clandestinidad hace más de un año se mantuvo en alerta máxima. El riesgo era evidente: la dirigente más perseguida del chavismo podía ser detenida en cualquier momento si el operativo se filtraba. Pese a las dificultades, llegó a Curazao y, desde allí, logró abordar un vuelo hacia Europa. Poco antes de despegar, respondió la llamada del Comité Nobel: “Estoy en camino de Oslo ahora mismo”, dijo emocionada. Sabía que este viaje podía significar, en la práctica, el inicio de un exilio prolongado. También confesó que esperaba reunirse con sus hijos por primera vez en dos años.
El Instituto Nobel confirmó luego que su trayecto había sido “extremadamente peligroso” y que la venezolana “hizo todo lo posible” por arribar a la ceremonia. Aunque no lo logró, su hija la representó con un emotivo discurso: “Mi madre ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con este premio”. Acto seguido leyó un mensaje escrito por Machado: “La libertad ... es una elección personal y deliberada”.
LE PUEDE INTERESAR
La hija de Machado aceptó en nombre de su madre el Nobel de la Paz
LE PUEDE INTERESAR
La Reserva Federal recortó otra vez las tasas de interés
La llegada de Machado a Oslo abre ahora un interrogante crucial: ¿podrá regresar a Venezuela sin ser detenida? La alternativa es solicitar asilo político, una decisión que implicaría asumir un exilio que ella siempre evitó. Lo cierto es que su escape nocturno en bote hacia Curazao -confirmado por el Wall Street Journal- no solo será recordado como una operación digna de una novela política, sino como el capítulo que redefine su futuro y el de la oposición venezolana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí