El Mundo |EL WALL STREET JOURNAL REVELÓ DETALLES DE LA TRAVESÍA

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

La fuga clandestina de la líder opositora venezolana, que escapó en bote hacia Curazao antes de volar a Oslo, marca un giro decisivo en su lucha contra el chavismo

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El retrato de la líder opositora venezolana Corina Machado, en el recinto donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz, en Oslo

11 de Diciembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

La ausencia de María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo abrió un interrogante mundial: ¿dónde estaba la líder opositora venezolana y por qué no había logrado llegar a tiempo a recibir el mayor reconocimiento internacional de su carrera?

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, ocupó la silla vacía y, con la voz quebrada, reveló que su madre estaba en plena travesía hacia Noruega, después de un escape clandestino que marcaría un punto de inflexión en la política venezolana.

Aunque versiones oficiales aseguraban que Machado había salido de su escondite para abordar un avión rumbo a Europa, la realidad, según reveló el Wall Street Journal, fue muy distinta. El diario estadounidense, citando fuentes de seguridad de Estados Unidos, confirmó que la dirigente no abandonó Venezuela por aire, sino a través de una operación secreta que la llevó, oculta, en un bote con destino a Curazao. Desde allí tomaría finalmente el vuelo hacia Oslo.

La investigación del Wall Street Journal describe la maniobra como un operativo planificado bajo estrictas medidas de confidencialidad, diseñado para evadir cualquier intento del gobierno de Nicolás Maduro de interceptar su salida. El trayecto comenzó en Caracas, desde donde Machado se desplazó por tierra hasta una costa apartada. En plena noche, y escoltada por aliados que habían coordinado cada paso del plan, abordó una embarcación que la llevó a aguas internacionales. La operación, según el informe, habría contado con conocimiento -y posible seguimiento- de autoridades estadounidenses, dada la sensibilidad política de la fuga.

Todo el equipo que ha protegido a Machado desde que pasó a la clandestinidad hace más de un año se mantuvo en alerta máxima. El riesgo era evidente: la dirigente más perseguida del chavismo podía ser detenida en cualquier momento si el operativo se filtraba. Pese a las dificultades, llegó a Curazao y, desde allí, logró abordar un vuelo hacia Europa. Poco antes de despegar, respondió la llamada del Comité Nobel: “Estoy en camino de Oslo ahora mismo”, dijo emocionada. Sabía que este viaje podía significar, en la práctica, el inicio de un exilio prolongado. También confesó que esperaba reunirse con sus hijos por primera vez en dos años.

El Instituto Nobel confirmó luego que su trayecto había sido “extremadamente peligroso” y que la venezolana “hizo todo lo posible” por arribar a la ceremonia. Aunque no lo logró, su hija la representó con un emotivo discurso: “Mi madre ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con este premio”. Acto seguido leyó un mensaje escrito por Machado: “La libertad ... es una elección personal y deliberada”.

La llegada de Machado a Oslo abre ahora un interrogante crucial: ¿podrá regresar a Venezuela sin ser detenida? La alternativa es solicitar asilo político, una decisión que implicaría asumir un exilio que ella siempre evitó. Lo cierto es que su escape nocturno en bote hacia Curazao -confirmado por el Wall Street Journal- no solo será recordado como una operación digna de una novela política, sino como el capítulo que redefine su futuro y el de la oposición venezolana.

Rueda de prensa
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dará una conferencia de prensa hoy jueves por la mañana en Oslo, en lo que será su primera aparición pública en la capital noruega.

 

 

Cerebro y corazón de la oposición al chavismo
