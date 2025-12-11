Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos

Un pasaje de la reunión de ayer entre vecinos y funcionarios /EL DIA

El accionar delictivo en Los Hornos se intensificó en las últimas semanas y, frente a lo que muchos vecinos percibieron como desinterés de las autoridades, comenzaron a expresar su enorme malestar en redes sociales. Uno de esos mensajes, duro y desafiante, fue destacado por EL DIA en una nota publicada el último martes: “Sin respuestas oficiales. La seguridad la ponemos nosotros. El que avisa no traiciona”. Ese artículo periodístico terminó impulsando la reunión con autoridades.

En el mismo artículo de este diario también estuvo el reproche del referente vecinal de la asamblea “Los Hornos Basta de Inseguridad”, Daniel Arrippe, quien alzó la voz y detalló lo que están viviendo. “Hace un año que nos juntamos por última vez con autoridades municipales y provinciales del área de Seguridad, pese a que durante el 2025 gestionamos en distintas ocasiones que mantengamos un nuevo encuentro”, remarcó el frentista en su relato.

Si bien el propio Arrippe informó que desde la semana pasada estaba pautada la reunión que mantuvieron ayer, al trascender con la nota publicada en ediciones anteriores por EL DIA, el tenor del malhumor instalado en la población de Los Hornos, las dilatadas respuestas oficiales finalmente surgieron esta vez y para intentar llevar calma a los caldeados ánimos del vecindario de esta amplia localidad platense.

”TRATAMOS VARIOS TEMAS”

La reunión entre vecinos y funcionarios se realizó en el edificio del COM (Centro Operativo Municipal), ubicado en la esquina de 20 y 50. Se desarrolló desde las 16.15 hasta las 19.

”Nos atendieron muy bien. Estuvo el responsable del área de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Diego Pepe, y la subsecretaria del área en el Ministerio de Seguridad, Sol Marcos”, destacó inicialmente.

Agregó que “además fueron al encuentro Juan Cruz Giovanetti, subsecretario municipal de Seguridad, en representación de la diputada provincial Lucía Iañez. Y por la cartera de Seguridad bonaerense asistieron además Tomás Bover, subsecretario de Análisis Criminal y Participación;, Damián Raboso, Director General de Integración de Sistemas de Seguridad y Asistencia a las Victimas”.

No faltó, inclusive, el dirigente de la Asociación Comercial Los Hornos, Luis Rodríguez.

Arrippe informó que “en la reunión tratamos varios temas y lo más importante es que al grupo de vecinos que fuimos con mucha expectativa. Nos aseguraron que iban a responder por algunas de las cuestiones que les habíamos planteado hace un año”.

”Concretamente, hablamos de pasar de cuatro a seis cuadrículas o zonas, con dos patrulleros más que quedarían fijos y se sumarían a los cuatro ahora existentes. También está el compromiso de reforzar los operativos policiales y más en verano, cuando está demostrado que en Los Hornos recrudecen los robos”, reveló.

Luego mencionó que “también solicitamos que se recambien las luminarias que no funcionan, que haya poda de árboles para mejorar la iluminación y nos tomaron nota de las calles que les indicamos que deben ser reparadas”.

EL SÁBADO, REUNIÓN VECINAL

En tanto, un grupo de vecinos de la zona de 70 entre 153 y 154 hizo saber ayer a EL DIA que este sábado, a las 18, se juntarán en el lugar para pedir “medidas de seguridad” porque “se agudizó el avance delictivo hace dos ó tres meses y se meten en las casas. La mayoría son pibes”.