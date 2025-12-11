Aprueban un proyecto minero en Mendoza

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
El Senado de Mendoza aprobó un paquete de propuestas de explotación minera de cobre y oro en esa provincia. El resultado de la votación fue con 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.
Tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa quedó habilitada para avanzar en la explotación del mineral en el área de Uspallata, departamento de Las Heras.
El oficialismo provincial logró el respaldo de cinco senadores peronistas: Pedro Serra, Mauricio Sat, Alejandra Barro, Adriana Cano y Mercedes Derrache.
El Senado además aprobó otros tres proyectos vinculados a la minería: la DIA para la exploración del Distrito Minero Occidental II (MDMO II) en Malargüe; el Fondo Compensador Ambiental; y la creación del régimen provincial de regalías.
El megaproyecto, promovido por la empresa PSJ Cobre Mendocino, promete una inversión inicial estimada en USD 559 millones, un período de construcción de entre 18 y 24 meses y la creación de aproximadamente 3.900 puestos de trabajo en la etapa de edificación y 2.400 en operación, entre empleos directos e indirectos. La autorización legislativa permitirá el inicio de la fase de factibilidad, la cual demandará alrededor de un año, donde se transformarán los estudios previos en un plan detallado de ejecución alineado a estándares provinciales e internacionales del sector.
«San Jorge es la puerta de entrada para que Mendoza pueda hacer minería e insertarse en el mundo como una provincia con potencial minero», dijo en el cierre del debate la senadora oficialista Natacha Eisenchlas.
Tras la aprobación, el CEO del proyecto minero, Fabián Gregorio, señaló en un comunicado que la decisión «permite dar un paso más» y que «ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad».
El proyecto ha generado resistencias en el terreno y en las últimas semanas se produjeron manifestaciones en localidades como Uspallata, San Carlos, Lavalle y la capital provincial, Mendoza.
Según la Cámara de Empresas Mineras, Argentina podría triplicar sus exportaciones de cobre, de unos 4.600 millones de dólares en 2024, para 2032.
La vida útil del yacimiento está estimada en 16 años.
Mientras la administración y las cámaras empresarias celebran el avance, organizaciones sociales y referentes ambientales expresaron fuertes reparos sobre los posibles impactos que la explotación pueda tener sobre los recursos acuíferos y la estructura productiva local.
Enrique Viale, abogado ambientalista, planteó en declaraciones a Infobae en Vivo que, en Mendoza, existe una histórica sensibilidad en torno a la protección del agua y recordó que “el 4% del territorio provincial es irrigable: el agua define la supervivencia y la producción”.
Viale remarcó que la experiencia reciente de la provincia muestra que la explotación minera genera rechazo social y advirtió que en 2019, una movilización masiva logró frenar en ese momento una iniciativa similar.
