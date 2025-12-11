El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Jueves con calor y posibilidad de tormentas de nuevo a la noche en La Plata
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Dolor en La Plata por la muerte del contador y economista Luis Scuriatti
Qué se sabe del hallazgo de Viagra y otros fármacos en los arroyos de La Plata
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Qué se sabe de la variante de gripe que golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 49-17-62. Rechace los pedidos y ofertas que le parezcan sospechosos. Momento feliz tanto en el amor como en la amistad. Sea objetivo.
SUERTE NUMERICA: 90-40-35. Normalidad en los asuntos profesionales, en los cuales no se ve la menor complicación. Urano dentro de Libra consigue paz en el panorama amoroso. Evite la ansiedad. Piense en el futuro.
SUERTE NUMERICA: 13-72-50. Jornada normal en el trabajo. Buena ocasión para poner en orden los asuntos atrasados. En el ángulo sentimental se encontrará ante un estado de hostilidad. Falta de comprensión. Felicidad.
SUERTE NUMERICA: 80-65-11. Sea un poco más precavida en las cuestiones monetarias. Quizá sus gastos sean mayores de lo que habría calculado. Evite comidas abundantes. Gestión de mucha envergadura.
LE PUEDE INTERESAR
La nueva variante Influenza A H3N2 genera récord de casos en Europa: qué se sabe y qué dicen los expertos
SUERTE NUMERICA: 19-72-18. No habrá novedades en este día en los negocios, que continuarán una línea ascendente. Conviene poner los cinco sentidos en el trato romántico. Controle su mal humor. Salud: buena.
SUERTE NUMERICA: 85-45-77. Sus contactos personales y sus fuentes de informes le colocan en una excelente posición para discutir y decidir. Paz en el campo sentimental. Descanse. Problemas familiares.
SUERTE NUMERICA: 48-05-07. Posibilidad de cambio de ambiente profesional que le reportará un gran beneficio económico. Todo lo relacionado con el amor será accesible. Ilusiones se cumplen. Velada agradable.
SUERTE NUMERICA: 81-03-12. Las empresas recientes darán muy buenos frutos a breve plazo. No subestime a su familia. Felicidad con su pareja. Intuición.
SUERTE NUMERICA: 30-01-16. Ha comenzado una etapa de éxito y equilibrio económico. El amor puede presentarse un poco confuso. Mejoran las diferencias familiares.
SUERTE NUMERICA: 10-13-21. Sus ahorros se irán sumando gracias a su propio esfuerzo. No los malgaste. Entre las cosas que le darán alegrías hay un amor alejado. Malhumor.
SUERTE NUMERICA: 34-71-99. Aproveche la originalidad. Pronto hará un brillante negocio. No intente definir situaciones sentimentales porque no ha llegado el momento.
SUERTE NUMERICA: 10-81-45. En este día podrá hacerse un muy buen trabajo, pero no se preste a discusiones de mala fe. Discordias sentimentales. Mantenga al día sus papeles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí