Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Información General |AL SISTEMA INMUNE LE CUESTA IDENTIFICARLA

Una variante de gripe golpea al hemisferio norte y podría llegar al país

Una variante de gripe golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
11 de Diciembre de 2025 | 04:13
Edición impresa

La gripe volvió a sorprender al hemisferio norte. Este año, el subclado K del virus H3N2 irrumpió antes de tiempo y empujó los contagios en Europa, Estados Unidos y Asia. La Organización Mundial de la Salud informó que la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo esperado, un adelantamiento que ya se tradujo en más consultas, más internaciones y servicios de salud bajo fuerte presión.

España muestra cifras muy por encima de las del año pasado, y la misma escena se repite en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón. En todos esos países, el subclado K se volvió dominante y los especialistas no descartan que la temporada se prolongue incluso hasta la primavera. El problema se agrava por la coexistencia con otros virus respiratorios, como el sincicial y el SARS-CoV-2, que complica diagnósticos y recarga guardias pediátricas y residencias de adultos mayores.

Los cambios en la superficie viral de H3N2 K reducen la capacidad del sistema inmune para identificarlo, lo que favorece su transmisión en espacios fríos y poco ventilados. Menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más afectados.

En la Argentina miran con atención estas señales. Especialistas locales señalan que lo que ocurre en el norte suele anticipar el comportamiento del virus en el invierno siguiente y advierten que el ingreso podría adelantarse: “Puede ser que lleguen algunos casos antes, producto de los viajes, y hay que estar atentos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
+ Leidas

Plateas agotadas: mucho malestar del lado Pincha

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

Presentan a Brunati como director deportivo

Movilizados por una obra cerca del arroyo El Pescado

Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa

En Estudiantes será Carrillo y 10 más para jugar la gran final
Últimas noticias de Información General

Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular

Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay cinco heridos

Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
Espectáculos
Luis Machín: “para los actores, el cine es nuestro lugar de batalla”
Aliens, romance, tensión, terror y brujitas, los otros estrenos de la semana
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Beyoncé, presidenta de la próxima Met Gala
Adiós a Gastón Pessacq: una voz renovadora en la televisión argentina
La Ciudad
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
Hallaron Viagra y otros fármacos en los arroyos
Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
Policiales
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Murió el ciclista que cayó sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
Deportes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
Rivalidad: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
Presentan a Brunati como director deportivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla