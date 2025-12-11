Una variante de gripe golpea al hemisferio norte y podría llegar al país

La gripe volvió a sorprender al hemisferio norte. Este año, el subclado K del virus H3N2 irrumpió antes de tiempo y empujó los contagios en Europa, Estados Unidos y Asia. La Organización Mundial de la Salud informó que la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo esperado, un adelantamiento que ya se tradujo en más consultas, más internaciones y servicios de salud bajo fuerte presión.

España muestra cifras muy por encima de las del año pasado, y la misma escena se repite en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón. En todos esos países, el subclado K se volvió dominante y los especialistas no descartan que la temporada se prolongue incluso hasta la primavera. El problema se agrava por la coexistencia con otros virus respiratorios, como el sincicial y el SARS-CoV-2, que complica diagnósticos y recarga guardias pediátricas y residencias de adultos mayores.

Los cambios en la superficie viral de H3N2 K reducen la capacidad del sistema inmune para identificarlo, lo que favorece su transmisión en espacios fríos y poco ventilados. Menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más afectados.

En la Argentina miran con atención estas señales. Especialistas locales señalan que lo que ocurre en el norte suele anticipar el comportamiento del virus en el invierno siguiente y advierten que el ingreso podría adelantarse: “Puede ser que lleguen algunos casos antes, producto de los viajes, y hay que estar atentos”.