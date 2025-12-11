Le saquearon la vivienda mientras trabajaba

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Un nuevo escruche sacudió a un vecino de La Plata que regresó a su casa después de una jornada laboral y encontró su habitación completamente revuelta. El audaz hecho ocurrió en un departamento ubicado en 29 entre 55 y 56, escenario en el que los ladrones ingresaron mientras la vivienda permanecía sin ocupantes.
Según denunció la víctima, un hombre de 35 años, salió de su domicilio a las 6.30 rumbo al trabajo y volvió por la noche. Al subir a la planta alta se encontró con la puerta del placard abierta, ropa tirada por el suelo, cajones arrancados y un claro faltante de objetos personales. Entre lo sustraído detalló una billetera con dinero en efectivo, documentación personal y otros elementos de valor.
El damnificado presume que el ingreso se produjo por la puerta del balcón, que había quedado sin traba, motivo por el cual no se registraron daños en los accesos. Tras constatar el robo, se dirigió junto a un vecino a radicar la denuncia correspondiente. La investigación quedó ahora en manos de las autoridades, que buscan establecer en qué momento se produjo el accionar de los o el acusado.
