Maduro echó al equipo periodístico de C5N

El gobierno de Nicolás Maduro deportó de Venezuela al equipo periodístico de C5N integrado por los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís. El hecho se conoció a partir del relato de Salonia, quien describió la situación como un momento de “mucha tensión” vivido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas.
Apenas arribaron, el personal de Migraciones retuvo la documentación del equipo y comenzó a interrogarlos insistentemente, pese a que los enviados especiales habían aclarado que su objetivo era registrar la vida cotidiana de los venezolanos en un contexto político particularmente sensible. Según relataron, las preguntas se volvieron cada vez más insistentes y se extendieron durante dos horas, en medio de un clima de evidente hostilidad.
Finalmente, la Policía de Migraciones les informó que no tenían “admitido el ingreso” al país y ordenó su expulsión inmediata sin brindar razones formales. Tras ser escoltados hasta un vuelo, el destino impuesto fue Bolivia, donde permanecieron a la espera de su regreso a Buenos Aires.
Los periodistas denunciaron además que sus pasaportes quedaron retenidos por las autoridades venezolanas y que recién se los devolverán al ingresar a la Argentina, una medida que profundiza las dudas sobre el procedimiento. El episodio se suma a otros casos recientes de restricciones a la prensa extranjera y alimenta la preocupación internacional sobre la falta de garantías para el trabajo periodístico en Venezuela.
