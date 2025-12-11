Asumen los nuevos integrantes del Concejo Deliberante local

Los 12 concejales electos en los comicios del 7 de septiembre prestarán juramento hoy para asumir formalmente sus bancas en el Concejo Deliberante platense. Se trata de siete ediles de Fuerza Patria y cinco de La Libertad Avanza, que integrarán el nuevo esquema legislativo local.

Como viene publicando este diario, luego del resultado en el que el peronismo obtuvo el 43,65 por ciento de los votos y LLA, el 36,25, a partir de ahora el bloque de Fuerza Patria quedará conformado por 12 miembros, quedando a uno del quórum y de la mayoría simple. En tanto, el bloque libertario pasará a tener siete miembros y el PRO-JxC, dos. El resto se compone por tres monobloques de terceras fuerzas: el PRO-Vecinal, Asap Nueva Generación y la UCR.

De las juras que se llevarán a cabo hoy el protagonismo se lo llevan las dos cabezas de listas de las alianzas políticas que lograron elegir representantes locales. Uno de ellos es el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, que encabezó la lista alakista. El otro es el funcionario nacional bullrichista Juan Pablo Allan, exsenador provincial que lideró la nómina libertaria.

Además de prestar juramento, se espera que el deliberativo elija autoridades por los próximos dos años. Según trascendía, Marcelo Galland continuaría como titular, junto a sus secretarios Melina Santín y Sebastián Dameno. La primera vicepresidencia continuaría en manos de Juan Granillo Fernández y la segunda sería para un libertario.