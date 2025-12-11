Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes

El 87.4% usa dispositivos, mientras que el 45.6% duerme menos de 7 horas. Cambios en la conducta que preocupan

de día y de noche, el celular o la computadora restan descanso / web

11 de Diciembre de 2025 | 03:38
Un estudio sobre el déficit crónico de sueño en jóvenes vinculado al uso nocturno de pantallas arrojó cifras alarmantes. Según la encuesta, el 87% de los consultados reconoció que se queda despierto hasta tarde utilizando dispositivos tecnológicos, ya sea de forma habitual o esporádica.

El tiempo frente a las pantallas, en especial durante la noche, reduce las horas de descanso y afecta el rendimiento escolar, lo que se refleja en calificaciones más bajas, dificultades de concentración y somnolencia diurna.

La investigación fue realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría y la Dirección de Prevención de Adicciones de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El informe preliminar se realizó sobre 350 casos y revela que un 45.6% de los adolescentes duerme menos de 7 horas antes de ir a clases, “lo que representa una privación crónica significativa”, según se indicó.

Además, un dato concluyente es que el 87.4% de los encuestados reporta quedarse hasta tarde utilizando tecnología (frecuente o algunas veces).

En cuanto al uso de redes sociales, el 57,9% afirmó emplear activamente plataformas como TikTok o Instagram después de las 23, impactando directamente en la hora de conciliar el sueño.

En el contexto, especialistas en el tema hacen hincapié en la necesidad de abordar la problemática desde una visión integral.

cambio de hábito en la escuela

En una escuela privada de Los Hornos se indicó que en los últimos años, las instituciones educativas registran cambios en el hábito de los estudiantes, vinculados al uso intensivo de pantallas.

“En nuestro colegio, la realidad cotidiana nos muestra señales claras de alerta: alumnos que llegan con poco descanso, con dificultades para mantenerse despiertos durante las primeras horas del día, niveles bajos de concentración y dispersión creciente en clase. A esto se suma la dificultad para atacar las normas de convivencia relacionadas con el uso responsable del teléfono celular dentro del aula”, explicó Rosana Borroni, directora de la Escuela Secundaria Privada Los Hornos.

También se observó que el uso del celular se volvió cada vez más dependiente, marcado por consultas permanentes y la necesidad de mantenerse conectado. Además, se advirtió que en ciertos casos, estos hábitos incluso cuentan con la aprobación de las propias familias, lo que genera tensiones y dificulta a la escuela sostener acuerdos comunes.

Asimismo, Borroni planteó que la exposición oral, una herramienta indispensable para el desarrollo académico y emocional, se volvió un desafío. “Muchos estudiantes sienten vergüenza, evitan hablar en voz alta frente a sus compañeros o presentan un lenguaje cada vez más acotado, lo que refleja la escasa práctica comunicativa fuera del mundo digital. Esta limitación, sumada a la inmediatez que proponen las pantallas, dificulta la dedicación al estudio, la elaboración personal de contenidos y el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas. Esperan respuestas instantáneas, soluciones rápidas y evitan los procesos que requieren tiempo, constancia y esfuerzo sostenido”, explicó.

Ante este escenario, la institución puso en marcha distintas estrategias que, con el tiempo, lograron modificar de manera notable la dinámica escolar, según explicó la secretaria del colegio, Gladys Rey. Impulsaron juegos como ajedrez y jenga, junto con otras propuestas que fortalecen la concentración y la tolerancia a la frustración. Además, se dictaron talleres sobre el uso del celular, donde los propios estudiantes redefinieron normas de uso responsable.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), indicó que “esta realidad no puede analizarse aislada del mundo adulto. Los adultos somos el modelo para los chicos, y muchas dinámicas familiares también están condicionadas por los hábitos tecnológica. Esta situación nos interpela: ¿cómo restamos manejando los límites? ¿Desde dónde legitimamos los límites? ¿Tenemos realmente la voluntad de sostenerlos y ser ejemplos?”.

 

