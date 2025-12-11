Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |Figura como proveedora. Habló el dueño de la financiera amigo de Tapia

La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA

Malte SRL es la firma que le compró la quinta de Pilar a Carlos Tévez y luego la adquirieron una jubilada y un monotributista

La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA

La quinta de pilar que compró una empresa ligada a la AFA/web

11 de Diciembre de 2025 | 03:09
Edición impresa

El juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de la firma Malte SRL y ampliar la investigación sobre la compraventa de una finca en Pilar, Villa Rosa, que perteneció a Carlos Tévez y hoy estaría en manos de allegados a dirigentes de AFA, en medio del escándalo por la causa de Sur Finanzas.

Según consta en registros oficiales, la propiedad fue comprada por Tévez en julio de 2017 y vendida a Malte SRL el 28 de junio de 2023.

La firma Malte SRL, una de las sociedades que aparece en la sucesión de dueños de la propiedad, figura como proveedora de la Asociación de Fútbol Argentino.

De hecho, en el boletín 6.089 de la AFA, se informó que Malte SRL fue contratada de forma directa en 2022 para la implementación del sistema del VAR, obra por la que le pagaron 500 mil dólares desde la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El magistrado ya pidió a ARCA todos los datos impositivos, tanto de la empresa como de quienes figuren como sus socios o autoridades.

¿Testaferros de Toviggino?

Menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, la firma la transfirió a Real Central SRL, vinculada a Luciano Pantano y su madre Ana Conte. Pantano es monotributista y su madre jubilada.

Pantano y Conte fueron denunciados como presuntos testaferros de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino hace poco más de una semana.

En el marco de la investigación, Rafecas requirió a ARCA toda la información fiscal e impositiva de Malte SRL y de sus posibles socios o directivos, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA, dato aún sujeto a confirmación con documentación oficial.

El caso se inició a partir de una denuncia que vincula la vivienda con presuntos movimientos irregulares de altos dirigentes del fútbol, y la medida judicial busca esclarecer si existieron maniobras para ocultar el verdadero origen de los fondos utilizados en la operación.

La Policía Federal Argentina allanó en los últimos días distintas sedes de la AFA en la causa relacionada a Sur Finanzas: fueron más de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.

Entre los puntos verificados se encuentran la Sede Viamonte de la AFA, el predio de Ezeiza, Rácing Club, el Club Atlético Independiente, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central, Deportivo Armenio, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Témperley, Victoriano Arenas, Sportivo Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogue y Defensores de Glew.

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.

Habló el dueño de Sur Finanzas

“El Chiqui (Tapia) nunca me pidió nada”, le dijo Ariel Vallejo a La Nación en una breve comunicación. Es su primera respuesta desde que estalló el escándalo, hace 40 días. Hasta ahora solo se había expresado desde las redes sociales.

Ariel Vallejo es el dueño de Sur Finanzas y está investigado por la Justicia, por sus vinculaciones comerciales con la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Yo no lucré con el fútbol, lo usé como posicionamiento”, se defendió Vallejo. El fisco lo acusa de supuesto lavado de dinero por transferencias de $818.000 millones a través de Sur Finanzas PSP realizadas por contribuyentes no confiables, monotributistas con escasa capacidad económica, entre otros.

Vallejo creció de manera vertiginosa y Sur Finanzas llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y esponsoreó a varios equipos de Primera División y del Ascenso. Muchos de ellos fueron allanados.

 

