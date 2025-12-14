Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó el día y la hora para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Ambos sorteos se llevarán a cabo el miércoles 18 de diciembre desde las 12 en la sede de Luque, en Paraguay.

Por supuesto que con la clasificación obtenida anoche, al derrotar a Racing y consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Estudiantes de La Plata estará atento a todo lo que ocurra el jueves en el vecino país.

Tras consagrarse campeón, el Pincha se mantendrá en 2026 en la más alta competencia continental, en donde soñará y procurará su quinta conquista.