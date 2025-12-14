El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
¡Festeje Pincha! Ya salió con EL DIA el cupón para comprar la remera con descuento de $5000
VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Fantasías sexuales: un territorio libre donde empieza el deseo (y más)
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos
La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó el día y la hora para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Ambos sorteos se llevarán a cabo el miércoles 18 de diciembre desde las 12 en la sede de Luque, en Paraguay.
Por supuesto que con la clasificación obtenida anoche, al derrotar a Racing y consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Estudiantes de La Plata estará atento a todo lo que ocurra el jueves en el vecino país.
Tras consagrarse campeón, el Pincha se mantendrá en 2026 en la más alta competencia continental, en donde soñará y procurará su quinta conquista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí