Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en El Peligro

Un incendio de gran magnitud arrasó una vivienda en la localidad de El Peligro durante la madrugada de este domingo, generando importantes pérdidas materiales. El hecho ocurrió alrededor de las 2.45 en una casa ubicada sobre la calle 427 entre 226 y 227, en la zona oeste de La Plata.

Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de El Peligro a EL DIA, el alerta se dio cuando un hombre se presentó de manera espontánea en el cuartel para advertir sobre el incendio que se estaba desarrollando en su vivienda. De inmediato, se despachó la primera dotación a cargo del comandante Juan Cruz D’Eramo.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego se encontraba generalizado en la estructura, por lo que se priorizó el corte de la propagación hacia las viviendas linderas, evitando así que el siniestro se extendiera a otras casas de la zona.

Minutos más tarde se sumó una segunda dotación, encabezada por la jefa de Cuerpo Nadia López Fariña, que trabajó en conjunto para controlar las llamas y realizar las tareas de enfriamiento. Si bien la vivienda afectada sufrió pérdidas de consideración, el rápido accionar de los bomberos permitió preservar las estructuras vecinas.

Las tareas finalizaron cerca de las 5.30 de la mañana. Además del operativo de extinción, el personal de Bomberos Voluntarios brindó contención emocional a la familia damnificada por el incendio.

No se reportaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el siniestro.