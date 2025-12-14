Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Policiales

Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en El Peligro

  

Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en El Peligro
14 de Diciembre de 2025 | 13:13

Escuchar esta nota

Un incendio de gran magnitud arrasó una vivienda en la localidad de El Peligro durante la madrugada de este domingo, generando importantes pérdidas materiales. El hecho ocurrió alrededor de las 2.45 en una casa ubicada sobre la calle 427 entre 226 y 227, en la zona oeste de La Plata.

Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de El Peligro a EL DIA, el alerta se dio cuando un hombre se presentó de manera espontánea en el cuartel para advertir sobre el incendio que se estaba desarrollando en su vivienda. De inmediato, se despachó la primera dotación a cargo del comandante Juan Cruz D’Eramo.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego se encontraba generalizado en la estructura, por lo que se priorizó el corte de la propagación hacia las viviendas linderas, evitando así que el siniestro se extendiera a otras casas de la zona.

Minutos más tarde se sumó una segunda dotación, encabezada por la jefa de Cuerpo Nadia López Fariña, que trabajó en conjunto para controlar las llamas y realizar las tareas de enfriamiento. Si bien la vivienda afectada sufrió pérdidas de consideración, el rápido accionar de los bomberos permitió preservar las estructuras vecinas.

Las tareas finalizaron cerca de las 5.30 de la mañana. Además del operativo de extinción, el personal de Bomberos Voluntarios brindó contención emocional a la familia damnificada por el incendio.

No se reportaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el siniestro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El "uno x uno" del campeón

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
Últimas noticias de Policiales

Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos

Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes

Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación

Sin fe ni límites: esta vez entraron a robar a una capilla en Villa Elvira
Espectáculos
El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas
Araceli González lloró al hablar de Adrián Suar en la mesaza de Mirtha
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher
Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar
La Ciudad
FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario
Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón
Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Deportes
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
VIDEO.- El Pincha y una vuelta olímpica con un sabor especial: así fue la comunión entre la gente y los jugadores    
VIDEO.- ¡León feliz! Así ruge en las redes tras salir de nuevo campeón
La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
El Pincha otra vez en la Libertadores y un sueño a la vista: el Mundial de Clubes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla