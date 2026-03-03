¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China

En otro capítulo del culebrón de Wanda Nara y sus ex, ahora trascendió que la mediática por excelencia del país está lista para llevar su carrera profesional un paso más allá. Tras triunfar como representante de fútbol, y brillar como conductora de televisión, ahora la ex botinera se medirá frente a frente con su archienemiga, la China Suárez: ¿se lanza a la actuación?

Aunque tiene “experiencia”, no solo por sus comentados videoclips sino sobre todo por su recordada participación en la telenovela protagonizada por Sebastián Estevanez en la que interpretó a una joven que se accidentaba en una moto, ahora Wanda Nara va por más y se encamina a su primer protagónico en la gran pantalla.

Según contó Santiago Sposato en “A la tarde”, este proyecto la motiva únicamente por una situación: “Es para competir con alguien, es decir La China. Se está encaminando, no le va a caer bien a una persona en particular, porque la China piensa ‘esto lo hace para mojarme la oreja’”.

El panelista del programa vespertino de América añadió más detalles de este futuro laboral peculiar de Nara: “Wanda ya firmó el contrato para protagonizar una película, que ya tiene nombre, que ya se hizo en México y se llama ‘¿Quieres ser mi hijo’?”. Según reveló, “el personaje que va a interpretar se va a llamar Lucía, que tiene que ver con una historia que ya está escrita porque se hizo en otro país. Es una mujer que después de 15 años se separa de su marido por ser engañada, una semejanza con la realidad”.

Además, Sposato contó sobre el tema económico de este nuevo trabajo: “Este contrato tiene un bonus por productividad, o sea que de acuerdo como le vaya va a ganar mas plata. Le va a poner mucha garra a ganar más plata. Esta propuesta está firmada. Ya tiene pautado una determinada cantidad de días, con una cantidad de horas por día para filmar. Ya están hablando de los ensayos, que serán dos veces por semana, unas tres horas cada uno”.