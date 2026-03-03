VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Provocó daños materiales y un incendio "limitado". La crisis en Medio Oriente recrudece
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó este martes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones. El ataque con drones provocó daños materiales y un incendio "limitado", según expresó el ministerio. Informes anteriores indicaban que se habían escuchado fuertes explosiones en el barrio diplomático de Riad.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.
Las autoridades saudíes informaron de un “fuego limitado” en la embajada de los Estados Unidos después de que fuera alcanzada por dos drones. “Según las estimaciones iniciales, la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos aviones no tripulados, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio”, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa.
Así el ataque a la embajada de EE.UU. en Riad. pic.twitter.com/08iEw2zSpn— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 3, 2026
Trump aseguró que la actual operación militar contra el régimen iraní es solo el comienzo de una escalada mayor que aún no sucedió. El mandatario advirtió que la fase más contundente de los ataques, denominada "la gran oleada", aún no ha sucedido.
"Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. Lo grande viene pronto", afirmó Trump en una entrevista con CNN, subrayando que Washington posee la capacidad operativa para prolongar e intensificar las incursiones mucho más allá de las cinco semanas previstas inicialmente.
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
Trump no descarta el envío de tropas terrestres
Dichas declaraciones sucedieron previo al ataque por dos drones, que provocó daños materiales y un incendio "limitado", a la embajada de Estados Unidos en Riad, según informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.
Como se dijo, el mandatario estadounidense dijo en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.
Lo cierto es que por primera vez, la Casa Blanca detalló los pilares estratégicos que guían la ofensiva actual. El primero es destruir la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán; y el segundo es terminar con la marina iraní (Trump confirmó que ya han hundido diez embarcaciones).
Además, el tercer objetivo es impedir de forma definitiva que Teherán obtenga armamento atómico, y el cuarto es eliminar el apoyo financiero y militar a grupos como Hezbollah y Hamas.
El mandatario norteamericano resaltó el impacto de los ataques selectivos tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Según Trump, la estructura de mando iraní se encuentra en un estado de caos total tras la eliminación de 49 altos mandos.
"Ellos mismos no saben quién los lidera ahora", deslizó el presidente, sugiriendo que, aunque no se busca formalmente un "cambio de régimen", la realidad operativa ya ha forzado uno de facto.
Una de las sorpresas destacadas por el Ejecutivo fue la participación activa de países como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, tras ser blanco de agresiones iraníes, han pasado de una postura pasiva a una intervención directa en el conflicto.
Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el propio Trump no descartaron el envío de fuerzas terrestres si la situación lo requiere. Hegseth fue tajante al diferenciar este conflicto de experiencias pasadas: “No es una guerra interminable. No habrá 'construcción nacional' ni reglas de enfrentamiento restrictivas. Peleamos para ganar y no desperdiciar vidas”, indicó el funcionario.
Pese al optimismo de la Casa Blanca sobre la supremacía aérea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, reconoció que la operación es un "trabajo arduo" que ya ha tenido costos para EE. UU.: cuatro militares fallecidos en un ataque en Kuwait y la pérdida de tres aeronaves (atribuidas oficialmente a fuego amigo).
A pesar de las críticas y la incertidumbre sobre la duración del conflicto, Trump se mostró inamovible: "No me importan las encuestas. Estoy haciendo lo correcto en Irán".
