Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar

La agenda de esta semana anunciada por el municipio local. El cronograma incluye jornadas de vacunación, controles sanitarios y actividades de prevención

Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
3 de Marzo de 2026 | 07:46
3 de Marzo de 2026 | 07:46

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata dio a conocer el cronograma de jornadas sanitarias que se desarrollarán durante los próximos días en distintos puntos de la Ciudad, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud pública y promover la prevención de enfermedades.

La agenda contempla operativos de vacunación, controles médicos integrales, entrega de insumos preventivos y charlas informativas abiertas a la comunidad. Además, se llevarán adelante actividades para niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Club de Jugadores.

En paralelo al cronograma territorial, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) continúan aplicando de manera periódica vacunas de calendario, antigripales y contra el sarampión, el COVID-19 y el dengue.

Jornadas de salud en La Plata: el cronograma

El cronograma de la semana es el siguiente: 

MARTES 3 DE MARZO - DESDE LAS 14:00
Rectorado de la UNLP - 48 entre 6 y 7, casco urbano
Curso de Formación Superior (tercera cohorte - segundo cuatrimestre) destinado a promotoras comunitarias de la Municipalidad.

MIÉRCOLES 4 DE MARZO - DE 9:00 A 13:00
Plaza Ringuelet - 4 y 515, Ringuelet
Controles de salud, vacunación y entrega de preservativos, repelentes y folletería preventiva.

MIÉRCOLES 4 DE MARZO - DESDE LAS 12:30
Delegación de Altos de San Lorenzo - 25 y 75, Altos de San Lorenzo
Vacunación para trabajadores/as de la delegación y entrega de repelentes. Actividad enmarcada en el Plan Municipal de Prevención contra el Dengue.

MIÉRCOLES 4 DE MARZO - DE 9:30 A 11:00
CAPS N°5 - 19 Y 471, City Bell
Ronda de gestantes con cuidados prenatales e información sobre nacimiento y cuidados del recién nacido.

JUEVES 5 DE MARZO - DESDE LAS 12:30
Delegación de Altos de San Lorenzo - 25 y 75, Altos de San Lorenzo
Vacunación para trabajadores/as de la delegación y entrega de repelentes. Actividad enmarcada en el Plan Municipal de Prevención contra el Dengue.

JUEVES 5 DE MARZO - DE 11:00 A 14:00
Diagonal 6 y 138, Gorina
Vacunación, consejería en salud sexual y salud bucal.

VIERNES 6 DE MARZO - DE 9:00 A 13:00
Club Banda Roja - 155 y 41, San Carlos
Vacunación de calendario, controles odontológicos, chequeos de peso, talla, agudeza visual y presión arterial y electrocardiogramas para jugadores/as de 6 a 18 años de la institución, quienes deben concurrir con libreta sanitaria. Actividad enmarcada en el programa Club de Jugadores. 

VIERNES 6 DE MARZO - DE 13:00 A 15:00
CAPS N° 42 - 149 entre 35 y 36, San Carlos
Charla-taller sobre el cuidado de la salud de las mujeres. Actividad enmarcada en el 8M.

