Estudiantes vs Vélez.- Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha

Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com
Ezequiel Piovi fue el futbolista más firme de Estudiantes ante Vélez, con cruces providenciales para cortar los ataques del rival. Además, hizo un buen trabajo en el traslado del balón, asociadondose por momentos con Amondarain. El sistema 4-2-3-1 le favorece para jugar con un cinco de mayor despliegue a su lado.
Después de su golazo en Rosario y de ser una de las figurasdel equipo, el volante retrocedió casilleros. Mostró falta de confianza y poca lucidez en los metros finales.
Sebastián Martínez Beligoy nunca tuvo el control del partido. Equivocó al no expulsar a Robertone por doble amarilla y apenas adicionó cuatro minutos cuando él mismo frenó el partido.
Fernando Muslera (6)
Pese al gol, donde no respondió de la mejor manera, ordenó a los defensores y estuvo atento en los anticipos.
Eric Meza (5)
El más desequilibrante sobre el carril derecho, pasó bien al ataque. Su nivel fue decayendo en la segunda mitad. Se fue reemplazado.
Leandro González Pírez (5)
Si bien fue la voz de mando en la última línea, tuvo imprecisiones y algunas falencias, no legó a cortar en el gol de Vélez.
Tomás Palacios (5)
Formidables salidas desde el fondo, con simpleza y una técnica grandiosa. Además de su notable firmeza. Pero tuvo varias pérdidas.
Gastón Benedetti (5)
Mantuvo un rendimiento regular, que fue mejorando durante el segundo tiempo. Siempre fue para adelante.
Mikel Amonadarain (6)
Buen trabajo en el traslado del balón desde mitad de terreno en adelante. En el complemento adelantó su posición en ataque.
Ezequiel Piovi (6)
De gran primer tiempo con cruces claves para la recuperación del balón. De lo mejor de Estudiantes.
Tiago Palacios (4)
Realizó buenos movimientos, pero con fallos en el toque final cuando cambió de ritmo. Tampoco estuvo preciso en los pases.
Fabricio Pérez (5)
Tuvo chispazos interesantes con desbordes sobre su andarivel, pero llegó sin acompañantes. En el segundo tiempo mermó su desempeño y fue la primera variante.
Edwin Cetré (5)
No fue su mejor partido, tuvo ataques que no tuvieron destino de peligro. Terminó con pequeñas dificultades para caminar.
Guido Carrillo (5)
Tuvo la oportunidad de gol más clara del primer tiempo, mientras que en el segundo malogró una chance inmejorable.
Brian Aguirre (4)
No tuvo un buen ingreso, con dificultades para desbordar y fallos para centrar.
Eros Mancuso (5)
Fue el de mejor ingreso, con un buenas corridas, pero sin descuidar su posición.
Facundo Farias (4)
Le costó entrar en el ritmo de juego, se lo notó incómodo.
Adolfo Gaich (4)
Jugó un puñado de minutos.
Joaquin Tobio Burgos (5)
En los pocos minutos que jugó buscó el desequilibrio. promedio
