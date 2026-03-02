Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en el centro de La Plata

Un fuerte accidente de tránsito movilizó al Comando de Patrullas durante la tarde de hoy, luego de que un micro colisionó a una mujer en pleno centro de La Plata. Al arribo de los uniformados, el personal constató el choque entre una unidad de transporte público y una mujer que circulaba por el lugar. El vehículo involucrado es un colectivo de la línea 307 correspondiente al ramal A.

La mujer afectada, con domicilio en la zona norte de la Ciudad, manifestó dolores agudos en sus extremidades inferiores, cuadro que motivó el pedido de auxilio médico inmediato. Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar, brindó las primeras curaciones y efectuó el traslado de la paciente hacia el Hospital San Martín para una atención especializada.

La escena quedó bajo preservación policial a la espera de los peritos de la División Científica. Los especialistas realizarán las tareas técnicas sobre el asfalto y el vehículo para determinar la mecánica del choque. La causa judicial cuenta con la intervención de la UFI 10 de Delitos Culposos, bajo la carátula de "Lesiones culposas".

En paralelo, los agentes de la Comisaría Primera iniciaron las actuaciones de rigor. La fiscalía solicitó el relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona para sumar pruebas visuales que permitan esclarecer la responsabilidad de los involucrados en el siniestro.