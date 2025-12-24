Kicillof volvió a cuestionar a Milei: "Es un desastre lo que están haciendo"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó hoy como “un desastre” la gestión del presidente Javier Milei y criticó con dureza los números del intercambio turístico.

Para Kicillof, los números que publicó el INDEC ayer sobre la balanza turística indica un “atraso cambiario”. “No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, dijo.

“Es un desastre que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir”, señaló en declaraciones a la prensa.

Según los datos difundidos por el INDEC, la cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas.

En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, según se informó de manera oficial.