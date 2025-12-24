Kicillof volvió a cuestionar a Milei: "Es un desastre lo que están haciendo"

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
VIDEO. Últimas compras navideñas en el centro de La Plata: qué regalos busca Papá Noel a horas de la Nochebuena
¡La mesa de Nochebuena es adentro! Alerta amarillo por tormentas fuertes en La Plata y el tiempo para Navidad
El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Papá Noel a todo ritmo en La Plata: ya leyó más de 4.500 cartas y sigue la recorrida en los barrios
VIDEO. Qué tendrán los platenses en la mesa navideña: testimonios de los vecinos
"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
Servicios públicos en La Plata: ¿qué va a pasar con la recolección de residuos hoy y mañana?
Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Papá Noel ya está en camino a La Plata: su recorrido en vivo y en directo
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Grupo Randazzo celebró su fiesta de fin de año “Piazza Randazzo en Famiglia”
Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador dijo que "no hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien"
Escuchar esta nota
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó hoy como “un desastre” la gestión del presidente Javier Milei y criticó con dureza los números del intercambio turístico.
Para Kicillof, los números que publicó el INDEC ayer sobre la balanza turística indica un “atraso cambiario”. “No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, dijo.
“Es un desastre que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir”, señaló en declaraciones a la prensa.
Según los datos difundidos por el INDEC, la cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas.
En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, según se informó de manera oficial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí