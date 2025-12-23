Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno

La séptima edición de la “Navidad de los Humildes” contó con una masiva convocatoria y con la presencia del arzobispo de la capital bonaerense, monseñor Gustavo Carrara, quien acompañó una jornada marcada por la fe, la solidaridad y el encuentro comunitario.

La iniciativa reunió a organizaciones comunitarias, religiosas y políticas de La Plata y la Región. Desde la organización destacaron que la propuesta “multiplicó su bendición para recibir a todo el pueblo humilde”, en una jornada pensada especialmente para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“Celebrar el nacimiento de nuestro salvador Jesús junto a cientos de familias humildes, iglesias evangélicas unidas por la cruz, fundaciones, voluntarios y vecinos nos regocijó”, expresaron los impulsores del evento. Además, remarcaron que “servir y compartir la cena de Navidad nos enseñó que, unidos en comunidad por amor a nuestros hermanos, renovamos nuestra fe y nuestro propósito de servicio al prójimo”, y convocaron a “unir la fe del pueblo y servir al prójimo con amor como enseñó Jesús”.

Durante el evento, más de 500 personas en situación de calle y de vulnerabilidad social participaron de la propuesta solidaria. Desde el Consejo Pastoral La Plata invitaron especialmente a los sectores más humildes a sumarse, y quienes asistieron compartieron una cena compuesta por empanadas, chorizos, asado con variedad de ensaladas y postres.

La jornada comenzó a las 17.30 con un momento central: bautismos para niños, niñas y personas adultas que así lo desearon. El sacramento, a cargo de monseñor Carrara, se realizó en la Iglesia Catedral y representó el primer paso de la vida cristiana para quienes participaron.

Más tarde, a las 18.30, se presentó un pesebre viviente organizado por la Obra del Padre Cajade, acompañado por música, murga y una radio abierta impulsada por las organizaciones de los Chicxs del Pueblo. A las 19.30 se desarrolló un espacio cultural sorpresa, que dio paso, a las 20, a la bendición y la cena compartida en comunidad, con prioridad para personas en situación de calle y familias con mayores dificultades.