El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026
El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026
¡La mesa de Nochebuena es adentro! Alerta amarillo por tormentas fuertes en La Plata y el tiempo para Navidad
Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
Papá Noel a todo ritmo en La Plata: ya leyó más de 4.500 cartas y sigue la recorrida en los barrios
"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Servicios públicos en La Plata: ¿qué va a pasar con la recolección de residuos hoy y mañana?
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Papá Noel ya está en camino a La Plata: su recorrido en vivo y en directo
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Grupo Randazzo celebró su fiesta de fin de año “Piazza Randazzo en Famiglia”
Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente hizo un repaso de sus dos años de gestión y prometió "que van a haber muchas más reformas"
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei publicó hoy un mensaje en redes sociales para celebrar las Fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Nochebuena y Navidad.
La idea del mandatario era realizar un repaso de su gestión en materia económica, política y social. “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.
“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.
Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.
FELIZ NAVIDAD EN LIBERTAD— Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025
VLLC! pic.twitter.com/BQWmmuKTHA
En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.
LE PUEDE INTERESAR
Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas
“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.
Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas Fiestas con su habitual “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí