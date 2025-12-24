Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Política y Economía

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

El Presidente hizo un repaso de sus dos años de gestión y prometió "que van a haber muchas más reformas"

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
24 de Diciembre de 2025 | 11:12

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei publicó hoy un mensaje en redes sociales para celebrar las Fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Nochebuena y Navidad.

La idea del mandatario era realizar un repaso de su gestión en materia económica, política y social. “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.

“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

LE PUEDE INTERESAR

Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas

LE PUEDE INTERESAR

El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”. 

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas Fiestas con su habitual “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

¡La mesa de Nochebuena es adentro! Alerta amarillo por tormentas fuertes en La Plata y el tiempo para Navidad 

La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”

Cetré, pretendido por clubes del exterior

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA

Dos empresas en problemas por la crisis y un grave conflicto gremial

Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica
Últimas noticias de Política y Economía

Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas

El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026

Carrió vinculó a Massa con Toviggino, tesorero de AFA

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Deportes
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España
Información General
Papá Noel ya está en camino a La Plata: su recorrido en vivo y en directo
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Espectáculos
La Corte Suprema cerró la denuncia por presunto abuso sexual contra Pepe Cibrián Campoy: ratificaron que los hechos estaban prescritos
Al ritmo de la Navidad: Sofía “La Reini” Gonet, engañó a todos y volvió a las redes con una producción al borde de la censura
La China Suárez, habló sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River, filosa con Wanda Nara: "No soy su mánager ni quiero serlo"
Vero Lozano confirmó que conducirá Bake Off: adelantó la llegada de Marixa Balli y la salida de Vicky Xipolitakis
Wanda Nara puso en marcha su Navidad familiar en Punta del Este: las niñas se quedaron en Argentina con su padre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla