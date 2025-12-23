Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
La Municipalidad detalló de qué manera operarán el sistema de Estacionamiento Medido, el transporte, la recolección de residuos y otros servicios durante ambas jornadas.
Escuchar esta nota
En el marco del asueto establecido para el miércoles 24 de diciembre y del feriado que tendrá lugar el jueves 25 por la celebración de Navidad, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales durante ambas jornadas.
La Comuna precisó que no habrá servicio de recolección de residuos por la noche, por lo que solicitó a los vecinos evitar sacar la basura tanto el miércoles como el jueves, y que el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.
Por otro lado, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán el miércoles con cronograma de sábado y el jueves con frecuencia de feriado.
Asimismo, el sistema de Estacionamiento Medido se aplicará el miércoles y no operará el jueves, mientras que los controles periódicos de tránsito y nocturnidad se reforzarán.
Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajará con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.
Por su parte, el Cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00 ambas jornadas.
A su vez, el Mercado Bonaerense La Plata trabajará de 8:00 a 13:00 el miércoles y permanecerá cerrado el jueves, y la República de los Niños estará cerrada ambos días
