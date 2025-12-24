Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Policiales |La imputabilidad y sus límites

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes

Un episodio vivido en una pastelería del Centro expone una modalidad delictiva en auge que reabre un viejo debate

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes

Los robos piraña cometidos por menores crecieron este año / web

24 de Diciembre de 2025 | 02:46
Edición impresa

La escena ocurrió el miércoles pasado a media tarde, cuando el ritmo baja y en el centro hay menos circulación. Eran alrededor de las 14 cuando una clienta entró a una pastelería gourmet ubicada en Diagonal 74 entre 8 y 9, y la puerta vidriada no llegó a cerrar. Desde la vereda, dos chicos de entre 13 y 14 años que acaso esperaban esa oportunidad, entraron de golpe al local y fueron directo al mostrador.

“¿Qué nos van a dar? Miren que si queremos nos llevamos todo”, le advirtió el más osado de ellos a los dos empleados, jóvenes y visiblemente nerviosos, que intentaban entender la seriedad de la situación.

“El ambiente se puso muy tenso -cuenta la clienta-. El chico no dejaba de prepotear a los empleados, que apenas atinaban a pedirles que se fueran señalándoles que había cámaras de seguridad. Afuera los esperaba un cómplice, apenas mayor que ellos, de unos 16 o 17 años, y tal vez llevaran armas”.

Durante unos segundos imposibles de medir con precisión, mientras el chico gritaba amenazas, el local quedó suspendido en esa duda inquietante: ¿era el preludio de un robo armado o un arrebato a fuerza de intimidación?

De pronto, el otro chico que había entrado al local pareció dudar, salió a la vereda y, cuando la puerta se cerró tras él, ya no pudo volver a ingresar. Adentro quedó solo el más agresivo, que lejos de calmarse, redobló sus amenazas. “Dame algo para que me lleve porque te rompo todo”, gritó, mientras uno de los empleados le repetía que se fuera señalándole las cámaras de seguridad.

Un freno a sus pretensiones

La clienta, que hasta ese momento había permanecido callada, resolvió intervenir. “Lo agarré del hombro y le dije: ‘te vas ya mismo y dejás de molestar de una vez’”, cuenta. No fue un forcejeo ni un golpe; apenas una frase con un tono firme; pero alcanzó para desorientar al chico que, por primera vez, ya no parecía tan seguro de dominar la situación.

LE PUEDE INTERESAR

Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez

LE PUEDE INTERESAR

La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata

Intentó recomponerse con una amenaza pueril: dijo que hacía lo que se le cantaba porque su papá era policía. Pero la mujer no retrocedió. Le advirtió que era ella quien iba a llamar a la policía si no se iba de inmediato y sacó su teléfono para marcar el 911, mientras les pedía a los empleados que hicieran lo mismo.

El desenlace fue tan rápido como caótico. Desorientado, el chico revoleó unos chocolates del mostrador y salió corriendo. Tras él quedó un silencio espeso en el local. “Nos quedamos mirándonos entre nosotros por su nivel de agresividad -recuerda la mujer-. No parecía drogado, sino más bien convencido de que efectivamente podía hacer lo que se le cantaba, como si no tuviera dudas de que gozaba de total impunidad”.

El episodio, mínimo en términos materiales, condensa un fenómeno más amplio. En La Plata, los reportes policiales de 2025 confirman la consolidación de los llamados robos piraña cometidos por bandas de menores, con un aumento marcado de la reincidencia y la agresividad.

En abril, dos ataques se produjeron en una misma cuadra del centro en menos de 24 horas; en uno de ellos fueron detenidos doce menores que actuaron en grupo. En junio, sobre la misma Diagonal 74, un grupo de unos quince chicos -algunos de apenas 10 años- golpeó brutalmente a un hombre de 23 hasta dejarlo inconsciente para robarle. Semanas atrás, varios comerciantes de calle 12 denunciaron ataques reiterados por parte de un grupo de hermanos menores de edad.

La policía identifica bandas cuyos integrantes acumulan decenas de ingresos a comisarías en un solo año; chicos de 12, 13 o 15 años que entran y salen del sistema sin que nada parezca modificar su conducta.

Las zonas críticas se repiten: el eje de avenida 7, calle 12, la Diagonal 74. Y la modalidad con la que actúan parece evolucionar: en algunos casos ya no se trata sólo de arrebatos rápidos, sino de irrupciones coordinadas que apelan a la superioridad numérica y a la violencia.

El fenómeno no es exclusivo de La Plata. Este año la Justicia Nacional de Menores registró un incremento sostenido de episodios así en distintas ciudades del país. Y en ellos parecen destacar algunos factores en común: contextos de vulnerabilidad social, entornos familiares atravesados por la violencia y, en algunos casos, adultos que instigan a los menores a delinquir aprovechando su inimputabilidad.

El debate vuelve siempre al mismo punto: la sensación de impunidad. Comerciantes y fuerzas de seguridad describen la frustración de detener una y otra vez a los mismos chicos. En paralelo, el tema reactiva discusiones políticas sobre la baja de la edad de imputabilidad, mientras especialistas advierten que el endurecimiento penal, sin políticas sociales de fondo, puede terminar profesionalizando aún más el delito juvenil.

En el local de Diagonal 74 no hubo heridos ni pérdidas graves. Pero quedó algo más difícil de reparar: la certeza de que la violencia ya no es excepcional, que irrumpe a plena luz del día y que, cada vez más, tiene rostro juvenil.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Cristina Kirchner seguirá internada

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Últimas noticias de Policiales

Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales

Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez

La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata

Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
La Ciudad
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla