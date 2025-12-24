Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad

¡La mesa de Nochebuena es adentro! Alerta amarillo por tormentas fuertes en La Plata y el tiempo para Navidad 

¡La mesa de Nochebuena es adentro! Alerta amarillo por tormentas fuertes en La Plata y el tiempo para Navidad 
24 de Diciembre de 2025 | 07:32

Escuchar esta nota

A esta altura los platenses saben que la mesa de Nochebuena esta vez será adentro ¿El motivo? El alerta amarillo que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes hacia la tarde y tormentas a la noche.  

A su, vez la jornada del miércoles se presenta mucho calor, con temperaturas que se ubicarán entre 19ºC y 33ºC. 

El alerta amarillo implica que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos".  

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", se indicó. 

Navidad con cielo gris  

Para mañana jueves, día de Navidad, el SMN pronosticó tormentas aisladas por la madrugada y cielo mayormente nublado durante la mañana, en tanto que se esperan mejoras hacia la tarde con cielo parcialmente nublado. En cuanto a temperaturas, las marcas serán de entre 17 y 29 grados. 

En tanto que para el viernes se espera un cierre de semana con mejoras ya que se aguarda sol, vientos leves y temperatura mínima de 19 ºC y máxima de 31ºC. 

