¡La mesa de Nochebuena es adentro! Alerta amarillo por tormentas fuertes en La Plata y el tiempo para Navidad 

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Grupo Randazzo celebró su fiesta de fin de año “Piazza Randazzo en Famiglia”
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado
Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia
Dos empresas en problemas por la crisis y un grave conflicto gremial
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A esta altura los platenses saben que la mesa de Nochebuena esta vez será adentro ¿El motivo? El alerta amarillo que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes hacia la tarde y tormentas a la noche.
A su, vez la jornada del miércoles se presenta mucho calor, con temperaturas que se ubicarán entre 19ºC y 33ºC.
El alerta amarillo implica que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos".
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", se indicó.
Para mañana jueves, día de Navidad, el SMN pronosticó tormentas aisladas por la madrugada y cielo mayormente nublado durante la mañana, en tanto que se esperan mejoras hacia la tarde con cielo parcialmente nublado. En cuanto a temperaturas, las marcas serán de entre 17 y 29 grados.
En tanto que para el viernes se espera un cierre de semana con mejoras ya que se aguarda sol, vientos leves y temperatura mínima de 19 ºC y máxima de 31ºC.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí