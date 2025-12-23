Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Policiales

Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

23 de Diciembre de 2025 | 17:18

Escuchar esta nota

Un amplio operativo policial permitió desarticular en las últimas horas a una organización criminal dedicada a cometer robos bajo la modalidad “entradera”, principalmente en perjuicio de personas de avanzada edad, en La Plata. La investigación, desarrollada durante varios meses por personal policial especializado, culminó con múltiples allanamientos simultáneos, la detención de los cinco integrantes de la asociación ilícita y el secuestro de una enorme cantidad de elementos de alto valor probatorio.

Según revelaron agentes oficiales, la causa se originó a partir de una serie de hechos reiterados en los que los delincuentes ingresaban de madrugada a domicilios particulares, sorprendían a las víctimas mientras dormían, las maniataban y se apoderaban de dinero, armas y objetos de valor. A partir de esas denuncias, se iniciaron tareas de inteligencia que incluyeron análisis de comunicaciones telefónicas, redes sociales, material fílmico y el entrecruzamiento de datos que permitieron identificar a los responsables y sus lugares de ocultamiento.

Como resultado de las diligencias judiciales, se concretaron ocho órdenes de registro con detención, todas con resultado positivo. Durante los procedimientos se logró la aprehensión de los autores materiales de los hechos y el secuestro de una importante cantidad de bienes robados, armas de fuego y municiones de distintos calibres.

Entre los elementos incautados se destacan un DVR de cámaras de seguridad, varios teléfonos celulares, una pistola calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con municiones en su cargador, otra pistola 9 milímetros marca Bersa perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires con numeración suprimida y cargada con trece municiones, además de una carabina recortada calibre .22, un revólver calibre .32, un pistolón calibre 16, cargadores y cajas con municiones de diversos calibres, incluso munición de fusil FAL.

Asimismo, los efectivos secuestraron una importante suma de dinero en efectivo, compuesta por más de dos millones de pesos argentinos, dólares estadounidenses y euros, junto a una máquina contadora de billetes. También fueron halladas prendas de vestir oscuras, pasamontañas, guantes, precintos plásticos y otros elementos comúnmente utilizados para cometer este tipo de delitos.

El operativo permitió además recuperar numerosos bienes sustraídos, entre ellos ocho motovehículos de distintas cilindradas y modelos, varios de ellos con pedido de secuestro activo y dominios apócrifos, plásticos de motocicleta, electrodomésticos como una heladera doble puerta y un televisor de 70 pulgadas, cajas con calzado, un auto infantil a batería, bolsas con artefactos eléctricos y calefones eléctricos.

De acuerdo a la investigación, la banda exhibía en redes sociales armas de fuego y bienes obtenidos ilícitamente, pese a no contar con ingresos económicos registrados que justificaran su nivel de vida. Toda la prueba recolectada fue puesta a disposición de la Justicia, que avaló el accionar policial.

La causa es instruida por la UFI 15 y el Juzgado de Garantías N° 1, cuyas autoridades dispusieron que los detenidos y las actuaciones sean remitidos para las primeras horas del día siguiente. Los implicados quedaron a disposición judicial, acusados de integrar una asociación ilícita y de cometer reiterados robos agravados bajo la modalidad entradera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Últimas noticias de Policiales

El capibara que abraza el cielo: el muñeco que recuerda a Kim en La Plata y el conmovedor mensaje de su papá

El frondoso prontuario de la banda y el arsenal de guerra secuestrado tras los allanamientos en La Plata

Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes

La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
Espectáculos
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes
Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 
Deportes
Gimnasia se mueve en el mercado de pases y un juvenil campeón con Boca asoma como alternativa
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta
La Ciudad
El capibara que abraza el cielo: el muñeco que recuerda a Kim en La Plata y el conmovedor mensaje de su papá
La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora
"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Información General
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla