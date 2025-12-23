Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
Un amplio operativo policial permitió desarticular en las últimas horas a una organización criminal dedicada a cometer robos bajo la modalidad “entradera”, principalmente en perjuicio de personas de avanzada edad, en La Plata. La investigación, desarrollada durante varios meses por personal policial especializado, culminó con múltiples allanamientos simultáneos, la detención de los cinco integrantes de la asociación ilícita y el secuestro de una enorme cantidad de elementos de alto valor probatorio.
Según revelaron agentes oficiales, la causa se originó a partir de una serie de hechos reiterados en los que los delincuentes ingresaban de madrugada a domicilios particulares, sorprendían a las víctimas mientras dormían, las maniataban y se apoderaban de dinero, armas y objetos de valor. A partir de esas denuncias, se iniciaron tareas de inteligencia que incluyeron análisis de comunicaciones telefónicas, redes sociales, material fílmico y el entrecruzamiento de datos que permitieron identificar a los responsables y sus lugares de ocultamiento.
Como resultado de las diligencias judiciales, se concretaron ocho órdenes de registro con detención, todas con resultado positivo. Durante los procedimientos se logró la aprehensión de los autores materiales de los hechos y el secuestro de una importante cantidad de bienes robados, armas de fuego y municiones de distintos calibres.
Entre los elementos incautados se destacan un DVR de cámaras de seguridad, varios teléfonos celulares, una pistola calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con municiones en su cargador, otra pistola 9 milímetros marca Bersa perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires con numeración suprimida y cargada con trece municiones, además de una carabina recortada calibre .22, un revólver calibre .32, un pistolón calibre 16, cargadores y cajas con municiones de diversos calibres, incluso munición de fusil FAL.
Asimismo, los efectivos secuestraron una importante suma de dinero en efectivo, compuesta por más de dos millones de pesos argentinos, dólares estadounidenses y euros, junto a una máquina contadora de billetes. También fueron halladas prendas de vestir oscuras, pasamontañas, guantes, precintos plásticos y otros elementos comúnmente utilizados para cometer este tipo de delitos.
El operativo permitió además recuperar numerosos bienes sustraídos, entre ellos ocho motovehículos de distintas cilindradas y modelos, varios de ellos con pedido de secuestro activo y dominios apócrifos, plásticos de motocicleta, electrodomésticos como una heladera doble puerta y un televisor de 70 pulgadas, cajas con calzado, un auto infantil a batería, bolsas con artefactos eléctricos y calefones eléctricos.
De acuerdo a la investigación, la banda exhibía en redes sociales armas de fuego y bienes obtenidos ilícitamente, pese a no contar con ingresos económicos registrados que justificaran su nivel de vida. Toda la prueba recolectada fue puesta a disposición de la Justicia, que avaló el accionar policial.
La causa es instruida por la UFI 15 y el Juzgado de Garantías N° 1, cuyas autoridades dispusieron que los detenidos y las actuaciones sean remitidos para las primeras horas del día siguiente. Los implicados quedaron a disposición judicial, acusados de integrar una asociación ilícita y de cometer reiterados robos agravados bajo la modalidad entradera.
