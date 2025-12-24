Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes |Agustín alayes analizó las situaciones de cristian medina y santiago ascacibar

“Queremos que el técnico siga en el club”

El mánager del Pincha también se refirió al próximo mercado de pases y dejó en claro que el club deberá equilibrar las finanzas. “Hay que bajar el presupuesto”

“Queremos que el técnico siga en el club”

domínguez, una de las prioridades del pincha para el 2026 / efe

24 de Diciembre de 2025 | 04:32
Edición impresa

Más allá de la algarabía por un cierre de año a toda orquesta con la conquista de dos títulos, Estudiantes empieza a cranear el 2026. Sin dudas, será un año de muchos desafíos pero también de muchos temas a resolver. Una de las prioridades que tendrá el club será lograr la renovación de Eduardo Domínguez como técnico, como así también equilibrar las finanzas, por lo que algunos nombres de peso se irán.

Al respecto a esta situación, el que rompió el silencio fue el mánager de Estudiantes, Agustín Alayes, quien además de dejar en claro que volverán a elegir el proyecto del Barba. “Queremos que siga. Quiere mucho al club y está bueno que hablemos cuáles son las condiciones del año que viene. Eduardo quiere mucho al club. Está bueno que hablemos cuáles son las condiciones del año que viene, por suerte hay mucha coincidencia, todos queremos lo mejor para Estudiantes”.

Sin embargo, dejó en claro, que el entrenador se deberá adaptar a la baja de presupuesto que tendrá el Pincha en 2026, en el plan de equilibrar la economía: “Está al tanto de la baja de presupuesto. Está muy alineado con Estudiantes en general, ya es parte de la familia. No siento que ese tema vaya a ser determinante”, aseguró.

Además Alayes resaltó la importancia de la transparencia en este proceso: “Está bueno ser claro con él, que lo sepa, que lo acepte y que todos estemos en la misma sintonía”.

En declaraciones radiales, el mánager del Pincha también se refirió a la situación del mercado de pases y dejó en claro que es necesario para el club, que haya ventas: “Necesitamos que haya ofertas porque tenemos que poner la salud financiera por arriba de todo y bajar el presupuesto”, afirmó, dejando en evidencia que el mercado de pases estará condicionado por esa necesidad.

Consultado sobre posibles transferencias, el dirigente albirrojo explicó que hay casos que no dependen exclusivamente del club y se refirió a la situaciones de Medina y Ascacibar: “Con Medina no depende de nosotros. Tampoco tenemos certeza de que se vaya, pero es probable. Te diría que es más probable que lo del Ruso (Ascacibar)”. En el caso de este último jugador, puntualizó en que no hubo ofertas formales: “No, no nos llamaron de River o Boca por Ascacibar. Formalmente nada”, remarcó.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

LE PUEDE INTERESAR

Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón

En ese sentido, Alayes insistió en que la idea no es desarmar el plantel, sino encontrar un punto de equilibrio ya que el club afrontará varias competencias nuevamente, con la Copa Libertadores como bandera: “La idea no es vender todo, es vender algo, generar recursos y cumplir con los compromisos”, explicó, con la mirada puesta en sostener la competitividad pese al ajuste.

UN AÑO MOVIDO

Más allá que la idea es mantener un plantel competitivo, en Estudiantes saben que no será un mercado fácil. Sin embargo, los desafíos son muy grandes para el entrante año, donde la Copa Libertadores volverá a ser el sueño.

Además del certamen internacional, el Pincha afrontará el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y tres finales más: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

En lo que respecta al plantel y a la espera de lograr la renovación de Eduardo Domínguez como entrenador, hay nombres que serán difíciles de que sigan en el plantel.

Sin dudas, el primero con grandes chances de partir es Cristian Medina, quien más allá de tener contrato vigente es muy difícil que continúe. Como señaló Alayes, no depende exclusivamente del Pincha, ya que pertenece al grupo inversor de Foster Gillett.

Después la situación de Santiago Ascacibar será otro de los grandes temas a resolver, ya que su futuro es incierto. Con un contrato alto, podría ser uno de los jugadores a vender en el mercado de pases.

Después hay futbolistas como Tiago Palacios y Edwuin Cetré que también despertaron el interés de varios clubes, luego de un gran año en el Pincha. Por lo pronto, son varias las aristas a definir para el próximo año.

“Eduardo quiere mucho al club y está bueno que hablemos las condiciones”

“Lo de Medina no depende de nosotros. No tenemos certeza de que se vaya”

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿El Pincha tuvo un amuleto de la suerte?

Cetré, pretendido por clubes del exterior

Sosa, a una firma de seguir en Estudiantes

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Cristina Kirchner seguirá internada

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón

Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?

Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
Política y Economía
Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA
Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista
Cristina Kirchner seguirá internada
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
La Ciudad
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla