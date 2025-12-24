“Queremos que el técnico siga en el club”

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
El mánager del Pincha también se refirió al próximo mercado de pases y dejó en claro que el club deberá equilibrar las finanzas. “Hay que bajar el presupuesto”
Más allá de la algarabía por un cierre de año a toda orquesta con la conquista de dos títulos, Estudiantes empieza a cranear el 2026. Sin dudas, será un año de muchos desafíos pero también de muchos temas a resolver. Una de las prioridades que tendrá el club será lograr la renovación de Eduardo Domínguez como técnico, como así también equilibrar las finanzas, por lo que algunos nombres de peso se irán.
Al respecto a esta situación, el que rompió el silencio fue el mánager de Estudiantes, Agustín Alayes, quien además de dejar en claro que volverán a elegir el proyecto del Barba. “Queremos que siga. Quiere mucho al club y está bueno que hablemos cuáles son las condiciones del año que viene. Eduardo quiere mucho al club. Está bueno que hablemos cuáles son las condiciones del año que viene, por suerte hay mucha coincidencia, todos queremos lo mejor para Estudiantes”.
Sin embargo, dejó en claro, que el entrenador se deberá adaptar a la baja de presupuesto que tendrá el Pincha en 2026, en el plan de equilibrar la economía: “Está al tanto de la baja de presupuesto. Está muy alineado con Estudiantes en general, ya es parte de la familia. No siento que ese tema vaya a ser determinante”, aseguró.
Además Alayes resaltó la importancia de la transparencia en este proceso: “Está bueno ser claro con él, que lo sepa, que lo acepte y que todos estemos en la misma sintonía”.
En declaraciones radiales, el mánager del Pincha también se refirió a la situación del mercado de pases y dejó en claro que es necesario para el club, que haya ventas: “Necesitamos que haya ofertas porque tenemos que poner la salud financiera por arriba de todo y bajar el presupuesto”, afirmó, dejando en evidencia que el mercado de pases estará condicionado por esa necesidad.
Consultado sobre posibles transferencias, el dirigente albirrojo explicó que hay casos que no dependen exclusivamente del club y se refirió a la situaciones de Medina y Ascacibar: “Con Medina no depende de nosotros. Tampoco tenemos certeza de que se vaya, pero es probable. Te diría que es más probable que lo del Ruso (Ascacibar)”. En el caso de este último jugador, puntualizó en que no hubo ofertas formales: “No, no nos llamaron de River o Boca por Ascacibar. Formalmente nada”, remarcó.
En ese sentido, Alayes insistió en que la idea no es desarmar el plantel, sino encontrar un punto de equilibrio ya que el club afrontará varias competencias nuevamente, con la Copa Libertadores como bandera: “La idea no es vender todo, es vender algo, generar recursos y cumplir con los compromisos”, explicó, con la mirada puesta en sostener la competitividad pese al ajuste.
Más allá que la idea es mantener un plantel competitivo, en Estudiantes saben que no será un mercado fácil. Sin embargo, los desafíos son muy grandes para el entrante año, donde la Copa Libertadores volverá a ser el sueño.
Además del certamen internacional, el Pincha afrontará el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y tres finales más: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.
En lo que respecta al plantel y a la espera de lograr la renovación de Eduardo Domínguez como entrenador, hay nombres que serán difíciles de que sigan en el plantel.
Sin dudas, el primero con grandes chances de partir es Cristian Medina, quien más allá de tener contrato vigente es muy difícil que continúe. Como señaló Alayes, no depende exclusivamente del Pincha, ya que pertenece al grupo inversor de Foster Gillett.
Después la situación de Santiago Ascacibar será otro de los grandes temas a resolver, ya que su futuro es incierto. Con un contrato alto, podría ser uno de los jugadores a vender en el mercado de pases.
Después hay futbolistas como Tiago Palacios y Edwuin Cetré que también despertaron el interés de varios clubes, luego de un gran año en el Pincha. Por lo pronto, son varias las aristas a definir para el próximo año.
“Eduardo quiere mucho al club y está bueno que hablemos las condiciones”
“Lo de Medina no depende de nosotros. No tenemos certeza de que se vaya”
