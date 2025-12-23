Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
Un violento accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer tuvo un desenlace fatal, luego de que un motociclista resultara gravemente herido tras colisionar con un vehículo y falleciera posteriormente en el hospital.
Según informaron voceros oficiales, al arribar a las inmediaciones de 155 entre 67 y 68, los efectivos constataron una colisión entre una moto y una pick up. El conductor del rodado menor, un hombre de 49 años, se encontraba inconsciente sobre la calzada, con múltiples lesiones visibles y una fractura expuesta en la pierna derecha.
Ante la gravedad del cuadro, se solicitó de inmediato la intervención del SAME. Al lugar arribó una ambulancia, cuyo personal médico procedió a asistir al herido y trasladarlo de urgencia al Hospital de Romero para una mejor atención.
En tanto, efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona quedaron a la espera del arribo de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes que permitan establecer la mecánica del hecho. Las actuaciones se iniciaron bajo las directivas de la autoridad judicial competente.
En las últimas horas, desde el Hospital San Martín informaron que el motociclista falleció como consecuencia de las severas lesiones sufridas en el impacto, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida. El hecho quedó ahora en etapa investigativa, a la espera de los resultados periciales y de eventuales ampliaciones en la causa.
