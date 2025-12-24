Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez

“La Navidad volvió a llegar, pero esta vez sin arbolito armado, sin risas, sin bolitas ni estrellas desordenadas por manos pequeñas”. Marcos Gómez lo escribió con el corazón en la mano y el dolor todavía a flor de piel: es la primera Navidad sin Kim, su hija de 7 años, la nena que murió en La Plata durante un robo y cuyo caso conmovió a todo el país.

En una publicación profundamente emotiva en Instagram, el papá de Kim recordó los pequeños gestos que marcaron su paternidad: los chocolates sorpresa, los peluches, las caminatas por el supermercado donde ella elegía con ilusión ese juguete que muchas veces no podía llevarse.

“Hoy me doy cuenta que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme”, escribió, en una reflexión cargada de amor, culpa y aprendizaje.

Esta Navidad, la más difícil de todas, Marcos necesitaba encontrar una forma de hacerle llegar un regalo. Y lo hizo. No debajo de un arbolito, sino hacia el cielo. El regalo es un capibara gigante, el animal que Kim tanto quería, que está siendo elaborado entre las obras que realiza el Grupo Drako para la tradicional quema de muñecos de Fin de Año en La Plata. En este caso en Altos de San Lorenzo.

“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere va a estar ahí”, escribió Marcos, agradeciendo especialmente a los integrantes del grupo por escuchar su pedido y, como él mismo definió, “darle un abrazo a su alma”.

En medio del duelo, Marcos contó que hizo una pausa en su vida para juntar fuerzas. Se vienen días difíciles, proyectos con clubes, con la fundación, y también una fecha que pesa: la del juicio.

“Quiero estar en condiciones para pelearla”, afirmó. El mensaje cerró con una frase que resume todo: el amor que no se rompe, que no se apaga, que no muere. “Te amo para siempre hija. Papá lo sigue intentando”.

Sin dudas este fin de año, cuando el fuego ilumine el cielo platense y el capibara gigante arda entre aplausos y lágrimas, no será solo una tradición. Será un símbolo. Un regalo de amor eterno. Un abrazo colectivo para Kim.

Se sabe que la causa judicial, respecto del menor por entonces de 17 años detenido por el crimen, camina rumbo al debate oral.

Como este diario informó oportunamente, al término de una audiencia clave, se determinó que el joven vaya a juicio por homicidio agravado.

A su vez, se dispuso que la prisión preventiva contra el adolescente de 14 años, que es inimputable, se extienda otros 180 días. Ambas decisiones fueron anunciadas por la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, María José Lescano.

Previo a la audiencia, Marcos Gómez, papá de Kim, utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a esta jornada clave: “Me toca salir a lucha otra vez. Llename de tu luz. Que no se apague tus gritos, ni tu nombre”.

La instrucción estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, que siempre mostró oposición a los intentos defensistas por lograr anticipar medidas menos gravosas para ambos acusados, uno de ellos claro está, sin posibilidad alguna de ser sometido a proceso.