Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Policiales |Preparan un acto especial para fin de año en Altos de San Lorenzo

Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez

Con apoyo del Grupo Drako, la familia ultima detalles para lo que será un sentido homenaje a la chiquita fallecida en un robo

Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez

Marcos Gómez, el papá de Kim, junto al capibara gigante / web

24 de Diciembre de 2025 | 02:45
Edición impresa

“La Navidad volvió a llegar, pero esta vez sin arbolito armado, sin risas, sin bolitas ni estrellas desordenadas por manos pequeñas”. Marcos Gómez lo escribió con el corazón en la mano y el dolor todavía a flor de piel: es la primera Navidad sin Kim, su hija de 7 años, la nena que murió en La Plata durante un robo y cuyo caso conmovió a todo el país.

En una publicación profundamente emotiva en Instagram, el papá de Kim recordó los pequeños gestos que marcaron su paternidad: los chocolates sorpresa, los peluches, las caminatas por el supermercado donde ella elegía con ilusión ese juguete que muchas veces no podía llevarse.

“Hoy me doy cuenta que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme”, escribió, en una reflexión cargada de amor, culpa y aprendizaje.

Esta Navidad, la más difícil de todas, Marcos necesitaba encontrar una forma de hacerle llegar un regalo. Y lo hizo. No debajo de un arbolito, sino hacia el cielo. El regalo es un capibara gigante, el animal que Kim tanto quería, que está siendo elaborado entre las obras que realiza el Grupo Drako para la tradicional quema de muñecos de Fin de Año en La Plata. En este caso en Altos de San Lorenzo.

“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere va a estar ahí”, escribió Marcos, agradeciendo especialmente a los integrantes del grupo por escuchar su pedido y, como él mismo definió, “darle un abrazo a su alma”.

En medio del duelo, Marcos contó que hizo una pausa en su vida para juntar fuerzas. Se vienen días difíciles, proyectos con clubes, con la fundación, y también una fecha que pesa: la del juicio.

LE PUEDE INTERESAR

La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte

“Quiero estar en condiciones para pelearla”, afirmó. El mensaje cerró con una frase que resume todo: el amor que no se rompe, que no se apaga, que no muere. “Te amo para siempre hija. Papá lo sigue intentando”.

Sin dudas este fin de año, cuando el fuego ilumine el cielo platense y el capibara gigante arda entre aplausos y lágrimas, no será solo una tradición. Será un símbolo. Un regalo de amor eterno. Un abrazo colectivo para Kim.

Se sabe que la causa judicial, respecto del menor por entonces de 17 años detenido por el crimen, camina rumbo al debate oral.

Como este diario informó oportunamente, al término de una audiencia clave, se determinó que el joven vaya a juicio por homicidio agravado.

A su vez, se dispuso que la prisión preventiva contra el adolescente de 14 años, que es inimputable, se extienda otros 180 días. Ambas decisiones fueron anunciadas por la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, María José Lescano.

Previo a la audiencia, Marcos Gómez, papá de Kim, utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a esta jornada clave: “Me toca salir a lucha otra vez. Llename de tu luz. Que no se apague tus gritos, ni tu nombre”.

La instrucción estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, que siempre mostró oposición a los intentos defensistas por lograr anticipar medidas menos gravosas para ambos acusados, uno de ellos claro está, sin posibilidad alguna de ser sometido a proceso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

Cristina Kirchner seguirá internada

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Últimas noticias de Policiales

Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes

La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata

Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
La Ciudad
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla