"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Policiales |En lo que va de 2025, ya hubo 78 víctimas fatales a causa del tránsito

Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales

El drama se sigue profundizando con más casos. Ahora falleció un hombre de 49 años, que circulaba en una moto. Por causas que se investigan, impactó con una camioneta en Los Hornos. Reclaman urgentes medidas

Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales

La camioneta que participó del fatídico accidente en Los Hornos / web

24 de Diciembre de 2025 | 02:47
El drama no tiene freno en la Región. Hablamos de las muertes por incidentes viales, que ya treparon a 78 en lo que va de 2025. Una cifra tan aterradora como preocupante. Por eso el reclamo de medidas preventivas, campañas educativas o de concientización y más controles, porque los existentes no dan resultados para torcer esta trágica tendencia.

Se sabe que La Plata, Berisso y Ensenada enfrentan una problemática que los especialistas describen como “una cuestión de salud pública”.

“Hoy el riesgo vial es alto, y las motos siguen siendo el vehículo con mayor participación en siniestros, tanto con y sin víctimas fatales”, advirtieron desde la ONG Corazones Azules, que preside Pedro Perrotta.

Precisamente, un rodado de esas características estuvo involucrado en el último siniestro fatal. El hecho ocurrió en Los Hornos, a la altura de la calle 155 entre 67 y 68. Fue el domingo pasado.

En el siniestro también participó una camioneta Ford Ranger. Las causas se investigan.

Según fuentes policiales, el fallecido se llamaba Daniel Hugo Borgert (49), que era vecino de la localidad.

Si bien alcanzaron a derivarlo al hospital de Melchor Romero, los médicos que lo asistieron no pudieron evitar su deceso.

En la causa interviene la UFI Nº 14, a cargo de María Scarpino, que ya requirió distintas medidas probatorias, como el relevamiento de cámaras de seguridad y testigos.

El sumario se instruye en la comisaría tercera, que prestará colaboración en todas las diligencias que requiera la Justicia.

En un reciente informe de la ONG Corazones Azules sobre el uso de motocicletas en La Plata, se reflejó “un elevado nivel de infracciones graves entre los conductores observados”.

Asimismo se informó que “el no uso del casco representa la infracción más frecuente, con mayor incidencia en el casco urbano, en horarios nocturnos y durante los fines de semana”.

En ese contexto, la ONG advirtió que “el 42 por ciento de los motociclistas no respeta los semáforos, incrementándose al 54 por ciento los fines de semana. Además, el incumplimiento del uso de luces reglamentarias es significativo, especialmente fuera del casco urbano. El transporte de más personas de las permitidas también representa un riesgo importante”.

Por eso, con casi 70.000 motocicletas en circulación, más de 700.000 habitantes y, un parque automotor total que representa un vehículo de dos ruedas cada 2,43 personas, el incremento sostenido del uso de este tipo de transporte comienza a mostrar, año a año, impactos preocupantes en la siniestralidad urbana.

“Se deben implementar medidas para mejorar la seguridad vial ante un fenómeno que ya representa el 60 por ciento de las víctimas fatales del tránsito. Las medidas a adoptar deben buscar reducir los siniestros mediante infraestructura específica, controles inteligentes, capacitación obligatoria y campañas de concientización”, recomendaron.

También propusieron que se incluyan carriles preferenciales para motos, cajones de detención en semáforos, reducción de velocidad en el casco urbano, cámaras que detectan infracciones en tiempo real y un registro de reincidencias para conductores.

“Junto a todo lo dicho, hay que avanzar en una reforma en el sistema de licencias, fortalecer la formación obligatoria y promover el uso de casco homologado, chaleco reflectivo y otros elementos de protección”, mencionó Perrotta.

En línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siniestros viales están entre las principales causas de muerte, discapacidad y enfermedad a nivel mundial, con un fuerte impacto social y sanitario.

“Estamos hablando de un fenómeno que genera muertes evitables, sobrecarga los servicios hospitalarios y deja consecuencias psicológicas y económicas profundas. Es tanto un tema sanitario como social”, subrayaron desde la entidad.

“La inseguridad vial no debe verse únicamente como una cuestión de tránsito o seguridad, sino como un problema de salud pública”, concluyeron.

La cantidad de fallecimientos por el tránsito en 2025, es la más alta de los últimos cinco años

 

La camioneta que participó del fatídico accidente en Los Hornos / web

El conductor de la motocicleta perdió la vida. Tenía 49 años / web

