Asueto del viernes 26 de diciembre 2025: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?

A nada para comenzar a celebrar la Navidad, en varias dependencias de la administración pública bonaerense comenzaron a preguntarse si el viernes 26 la Provincia daría asueto y así conformar un fin de semana largo.

Sin embargo, hasta el momento, no se publicó ninguna norma que así lo indique, de manera que el viernes próximo la actividad será normal.

El Gobierno bonaerense se rige en principio en base a lo que define Nación, que otorgó asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre, mientras no así para el viernes 26, que hubiera significado un descanso más extenso.

De esta manera, el 24 y 31 de diciembre hay asueto administrativo, el 25 de diciembre y el 1º de enero son feriados y el viernes 26 de diciembre una jornada con actividad normal, incluidos los bancos.