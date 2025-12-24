Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Espectáculos

El extraño posteo del hijo mayor de Christian Petersen tras la internación del chef

El extraño posteo del hijo mayor de Christian Petersen tras la internación del chef
24 de Diciembre de 2025 | 15:12

Escuchar esta nota

La internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo. Por el momento se encuentra alojado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haberse descompensado durante una excursión al volcán Lanín.

El que reapareció públicamente fue Hans Petersen, el hijo mayor del cocinero, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram realizó un posteo que no pasó desapercibido.

La publicación del joven de 26 años muestra una selfie frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.

Además, le puso la canción 'Follow God' (Sigue a Dios), de Kanye West, cuya letra dice: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, reza uno de los versos de la canción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines (horarios del jueves, hoy no habrá funciones)

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre

Alerta Amarillo y se acerca la tormenta a La Plata: "Se están formando un área de chaparrón intenso"

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”

Cetré, pretendido por clubes del exterior

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA
Últimas noticias de Espectáculos

La Corte Suprema cerró la denuncia por presunto abuso sexual contra Pepe Cibrián Campoy: ratificaron que los hechos estaban prescritos

Al ritmo de la Navidad: Sofía “La Reini” Gonet, engañó a todos y volvió a las redes con una producción al borde de la censura

La China Suárez, habló sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River, filosa con Wanda Nara: "No soy su mánager ni quiero serlo"

Vero Lozano confirmó que conducirá Bake Off: adelantó la llegada de Marixa Balli y la salida de Vicky Xipolitakis
La Ciudad
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Papá Noel a todo ritmo en La Plata: ya leyó más de 4.500 cartas y sigue la recorrida en los barrios
Alerta Amarillo y se acerca la tormenta a La Plata: "Se están formando un área de chaparrón intenso"
VIDEO. Últimas compras navideñas en el centro de La Plata: qué regalos busca Papá Noel a horas de la Nochebuena
Los carteles que causaron confusión en La República de los Niños
Información General
Papá Noel ya está en camino a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Policiales
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Deportes
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla