Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad |Daños y complicaciones al norte del Conurbano

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

A media tarde cayeron 40 milímetros en media hora y la Panamericana quedó bajo agua. Entre esta tarde y la noche, se espera más lluvia

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

bomberos al rescate de la pasajera de un remís en la panamericana / captura de video

24 de Diciembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

La jornada agobiante de calor que se vivió ayer trajo la lluvia, que se extenderá durante gran parte de la Nochebuena.

La gran pregunta que por estas horas se hacen los platenses es si la Navidad se celebrará con mesa adentro o afuera. En ese marco, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el mal tiempo continuará hasta la llegada de Papá Noel.

Durante la mañana no se esperan lluvias. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 24 grados. A partir de las 14 se prevé el inicio de las precipitaciones y un ascenso de la temperatura que podría llegar hasta los 33 grados. Hacia las 21, cuando llegue la hora de sentarse a la mesa para compartir la cena de Nochebuena, continuarán las lluvias, pero con un marcado descenso de la temperatura, que rondará los 22 grados.

Para Navidad se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 29 grados. Por la tarde está previsto que el tiempo mejore, aunque el cielo seguirá algo cubierto, con algunos momentos de sol. La mínima rondará los 20 grados.

Temporal sopresivo

Tras una intensa jornada de calor, un sorpresivo frente de tormenta, con fuertes vientos y abundante caída de agua, azotó ayer por la tarde a la ciudad de Buenos Aires y a distintos puntos del Área Metropolitana (AMBA).

En varias zonas se registró una fuerte caída de granizo y anegamientos. No había pronóstico de eso. En la autopista Panamericana, a la altura de la Márquez y Thames, varios autos quedaron bajo el agua como consecuencia del desborde de la calzada, lo que obligó a reducir el tránsito. Los problemas se extendieron por San Martín y San Isidro, entre otros distritos de la zona norte.

LE PUEDE INTERESAR

Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica

LE PUEDE INTERESAR

En 2026, clases desde el 2 de marzo al 22 de diciembre

Durante la intensa jornada de calor, la temperatura llegó a los 30°C y la sensación térmica alcanzó los 34°C. Tras el temporal, el termómetro descendió a 22°C y el alivio se hizo sentir.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en la franja central de la Provincia, por posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Cristina Kirchner seguirá internada

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Últimas noticias de La Ciudad

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno

Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos

Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla