Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

bomberos al rescate de la pasajera de un remís en la panamericana / captura de video

La jornada agobiante de calor que se vivió ayer trajo la lluvia, que se extenderá durante gran parte de la Nochebuena.

La gran pregunta que por estas horas se hacen los platenses es si la Navidad se celebrará con mesa adentro o afuera. En ese marco, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el mal tiempo continuará hasta la llegada de Papá Noel.

Durante la mañana no se esperan lluvias. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 24 grados. A partir de las 14 se prevé el inicio de las precipitaciones y un ascenso de la temperatura que podría llegar hasta los 33 grados. Hacia las 21, cuando llegue la hora de sentarse a la mesa para compartir la cena de Nochebuena, continuarán las lluvias, pero con un marcado descenso de la temperatura, que rondará los 22 grados.

Para Navidad se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 29 grados. Por la tarde está previsto que el tiempo mejore, aunque el cielo seguirá algo cubierto, con algunos momentos de sol. La mínima rondará los 20 grados.

Temporal sopresivo

Tras una intensa jornada de calor, un sorpresivo frente de tormenta, con fuertes vientos y abundante caída de agua, azotó ayer por la tarde a la ciudad de Buenos Aires y a distintos puntos del Área Metropolitana (AMBA).

En varias zonas se registró una fuerte caída de granizo y anegamientos. No había pronóstico de eso. En la autopista Panamericana, a la altura de la Márquez y Thames, varios autos quedaron bajo el agua como consecuencia del desborde de la calzada, lo que obligó a reducir el tránsito. Los problemas se extendieron por San Martín y San Isidro, entre otros distritos de la zona norte.

Durante la intensa jornada de calor, la temperatura llegó a los 30°C y la sensación térmica alcanzó los 34°C. Tras el temporal, el termómetro descendió a 22°C y el alivio se hizo sentir.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en la franja central de la Provincia, por posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño”.