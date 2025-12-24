Papá Noel ya está en camino a La Plata: su recorrido en vivo y en directo

El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026
Como ya es tradición cada diciembre, la expectativa por la llegada de Santa Claus cobra vida en las pantallas de la mano de Google. La plataforma de seguimiento satelital ya se encuentra operativa, permitiendo que niños y adultos acompañen virtualmente a los renos en su misión por todo el mundo.
Para seguir el recorrido de Papá Noel, hacé click en el siguiente link: https://santatracker.google.com/intl/es/
Este itinerario está meticulosamente organizado para comenzar en las gélidas tierras del este de Rusia y avanzar de continente en continente a lo largo de una travesía global que se extiende por veinticinco horas.
El sitio no solo revela la ubicación exacta del trineo en tiempo real, sino que también ofrece un cronómetro de cuenta regresiva que se ajusta automáticamente según la ubicación del usuario. Mientras se aguarda el paso de los renos por el cielo local, la plataforma funciona como un espacio de encuentro familiar donde se pueden descubrir juegos educativos y realizar un recorrido cultural por las tradiciones más curiosas de diferentes naciones.
De esta manera, la herramienta transforma la espera del 25 de diciembre en una experiencia compartida, llena de interactividad y sorpresas digitales que mantienen viva la ilusión hasta el último segundo.
