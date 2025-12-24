Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Información General

Papá Noel ya está en camino a La Plata: su recorrido en vivo y en directo

24 de Diciembre de 2025 | 08:43

Escuchar esta nota

Como ya es tradición cada diciembre, la expectativa por la llegada de Santa Claus cobra vida en las pantallas de la mano de Google. La plataforma de seguimiento satelital ya se encuentra operativa, permitiendo que niños y adultos acompañen virtualmente a los renos en su misión por todo el mundo. 

Para seguir el recorrido de Papá Noel, hacé click en el siguiente link: https://santatracker.google.com/intl/es/

Este itinerario está meticulosamente organizado para comenzar en las gélidas tierras del este de Rusia y avanzar de continente en continente a lo largo de una travesía global que se extiende por veinticinco horas.

El sitio no solo revela la ubicación exacta del trineo en tiempo real, sino que también ofrece un cronómetro de cuenta regresiva que se ajusta automáticamente según la ubicación del usuario. Mientras se aguarda el paso de los renos por el cielo local, la plataforma funciona como un espacio de encuentro familiar donde se pueden descubrir juegos educativos y realizar un recorrido cultural por las tradiciones más curiosas de diferentes naciones. 

De esta manera, la herramienta transforma la espera del 25 de diciembre en una experiencia compartida, llena de interactividad y sorpresas digitales que mantienen viva la ilusión hasta el último segundo.

