Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?

El ganador de la edición que viene embolsará un premio de 375 mil dólares, lo que indica que habrá un mayor incremento a este año
La Copa Argentina 2026, el certamen más federal del país, tendrá un notable aumento en los premios económicos que entrega la organización a los clubes, con cifras que prácticamente duplican lo otorgado en la temporada anterior y que consolidan a la competencia en sí como la más atractiva desde el punto de vista financiero.
De acuerdo a lo que pudo averiguarse, el campeón de la próxima edición embolsará un total de 237.500 dólares, una cifra récord para el certamen.
Al tipo de cambio oficial actual, el monto total que puede percibir el ganador asciende a 344,3 millones de pesos, sumando los premios obtenidos ronda tras ronda.
El nuevo esquema establece US$9.000 en 32avos de final, US$20.000 en 16avos, US$26.600 en octavos, US$33.600 en cuartos, US$53.300 en semifinales y US$95.000 para el campeón, lo que representa un incremento significativo en cada instancia del torneo respecto a años anteriores.
En comparación, en la Copa Argentina 2025 el vigente campeón, IndependienteRivadavia, había recibido 140.000 dólares, equivalentes a unos 203 millones de pesos, con premios sensiblemente menores por fase: 5.200 dólares en 32avos, US$11.600 en 16avos, US$15.400 en octavos, US$19.300 en cuartos, US$31.000 en semifinales y US$58.000 en la final.
Si bien la AFA continúa otorgando un premio mayor al campeón de la Liga Profesional (500.000 dólares), el salto económico de la Copa Argentina 2026 refuerza el valor del torneo federal, que no solo ofrece un título y un boleto internacional, sino también un ingreso clave para clubes de todas las categorías del fútbol argentino.
Una cifra inferior a la que perciben, por ejemplo, los campeones de las copas nacionales de Uruguay y Paraguay (US$120.000), Colombia (US$150.000), Venezuela (US$300.000) y Ecuador (US$340.000).
De esta manera, si bien los premios aumentaron, el fútbol argentino continúa alejándose económicamente del brasileño.
Está claro que esta diferencia no imposibilita que los clubes locales puedan vencer a los brasileños.
Sin embargo, los últimos siete campeones de la Copa Libertadores fueron de Brasil, y la brecha económica aparece como uno de los principales motivos.
Uno de los títulos que se sumarán para el fútbol argentino en 2026 es la Recopa de Campeones. Dicha competencia incluirá a los campeones de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia vs. Estudiantes) y Supercopa Internacional (Rosario Central vs. Estudiantes). Los ganadores de estas tres competencias disputarán el triangular.
Independiente (R) por ganar la Copa Argentina 2025, recibió un cheque de 140 mil dólares
