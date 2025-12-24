Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
Fue a través de redes sociales
El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió introducir modificaciones en el capítulo de las multas tributarias incluidas en la Ley de Inocencia Fiscal que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
Según marcaron profesionales del sector, tal como la norma fue aprobada en la Cámara baja generaba fuertes multas para quienes no cumplían con los plazos de presentación de la información.
Tras los reclamos públicos, Caputo volvió a utilizar las redes sociales para aclarar la situación. El ministro reconoció el desequilibrio y anunció una serie de modificaciones.
“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido", dijo y explicó: "En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 dias hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa".
Caputo remarcó: “Lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible”.
El ministro resaltó que “es una alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado”.
