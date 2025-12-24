Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes |Con poco rodaje en el xeneize

Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón

El Necaxa quiere llevarse al volante a préstamo, con una opción de compra, pero el club consideró que la propuesta es “insuficiente”

Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón

williams alarcón recibió una oferta de méxico, pero se desechó

24 de Diciembre de 2025 | 04:30
Edición impresa

Boca busca reforzar el plantel con nombres de peso para la próxima temporada, antes de que se cierre este año. Pero al mismo tiempo, empiezan a surgir clubes interesados en incorporar jugdores del actual plantel. Y en las últimas horas, surgió el interés del Necaxa, de México por el volante Williams Alarcón.

De acuerdo a lo que trascendió, la entidad mexicana le envió una oferta a Boca para llevarse al jugador chileno a préstamo, con una opción de compra por el 50% de la ficha. La dirigencia del Xeneize rechazó la propuesta porque la consideró insuficiente.

Alarcón, que arribó a Boca en el verano pasado, también despertó el interés de equipos de su Chile natal, pero por ahora la única oferta la emitió el conjunto mexicano, en el que hasta hace poco tiempo dirigía Fernando Gago.

No se descarta que Los Rayos envíen una nueva propuesta en las próximas horas para convencer a los dirigentes del conjunto de La Ribera, quienes determinaron que ningún jugador es intransferible en este mercado, exceptuando a Leandro Paredes. Si llega una oferta convincente, el mediocampista podría irse del club.

Alarcón llegó en enero de este año procedente de Huracán, a cambio de 4.9 millones de dólares por el 100% de la ficha.

Comenzó a hacerse un lugar dentro del once cuando Gago era el entrenador, pero una rotura de meniscos de la rodilla derecha, sufrida el 17 de marzo en la goleada frente a Defensa y Justicia, lo marginó de los campos de juego por algunos meses.

Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?

Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España

Regresó nada menos que ante el Benfica por el Mundial de Clubes, partido en el que ingresó desde el banco de suplentes cuando faltaban 24 minutos.

Hizo lo propio frente al Bayern Münich y, pese a que nunca se asentó como titular, era el jugador número 12 para Miguel Ángel Russo.

Sin embargo, el regreso del volante español Ander Herrera lo corrió de ese lugar y prácticamente no tuvo acción en los últimos ocho partidos del año: únicamente disputó el primer tiempo en la victoria frente a Barracas.

 

