Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado
Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia
Dos empresas en problemas por la crisis y un grave conflicto gremial
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Necaxa quiere llevarse al volante a préstamo, con una opción de compra, pero el club consideró que la propuesta es “insuficiente”
Boca busca reforzar el plantel con nombres de peso para la próxima temporada, antes de que se cierre este año. Pero al mismo tiempo, empiezan a surgir clubes interesados en incorporar jugdores del actual plantel. Y en las últimas horas, surgió el interés del Necaxa, de México por el volante Williams Alarcón.
De acuerdo a lo que trascendió, la entidad mexicana le envió una oferta a Boca para llevarse al jugador chileno a préstamo, con una opción de compra por el 50% de la ficha. La dirigencia del Xeneize rechazó la propuesta porque la consideró insuficiente.
Alarcón, que arribó a Boca en el verano pasado, también despertó el interés de equipos de su Chile natal, pero por ahora la única oferta la emitió el conjunto mexicano, en el que hasta hace poco tiempo dirigía Fernando Gago.
No se descarta que Los Rayos envíen una nueva propuesta en las próximas horas para convencer a los dirigentes del conjunto de La Ribera, quienes determinaron que ningún jugador es intransferible en este mercado, exceptuando a Leandro Paredes. Si llega una oferta convincente, el mediocampista podría irse del club.
Alarcón llegó en enero de este año procedente de Huracán, a cambio de 4.9 millones de dólares por el 100% de la ficha.
Comenzó a hacerse un lugar dentro del once cuando Gago era el entrenador, pero una rotura de meniscos de la rodilla derecha, sufrida el 17 de marzo en la goleada frente a Defensa y Justicia, lo marginó de los campos de juego por algunos meses.
LE PUEDE INTERESAR
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
LE PUEDE INTERESAR
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España
Regresó nada menos que ante el Benfica por el Mundial de Clubes, partido en el que ingresó desde el banco de suplentes cuando faltaban 24 minutos.
Hizo lo propio frente al Bayern Münich y, pese a que nunca se asentó como titular, era el jugador número 12 para Miguel Ángel Russo.
Sin embargo, el regreso del volante español Ander Herrera lo corrió de ese lugar y prácticamente no tuvo acción en los últimos ocho partidos del año: únicamente disputó el primer tiempo en la victoria frente a Barracas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí