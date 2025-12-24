Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Política y Economía |La fastuosa propiedad y un helicóptero que descendió 42 veces en el predio

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA

La mansión de Pilar la habrían comprado una jubilada y un monotributista a un precio irrisorio. Pero las sospechas recaen sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA

Denunciaron que la mansión de Pilar fue comprada a un valor menor al del mercado/web

24 de Diciembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

La fastuosa mansión de Villa Rosa, Pilar, construida en un terreno de 55 mil metros cuadrados, fue adquirida por el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, por 1,8 millones de dólares, según consta en la escritura de la compra de la vivienda que se conoció difundió ayer.

Aunque la cifra parece importante, no lo es tanto si se analiza el costo por metro cuadrado de la compra, que es de 38 dólares. Un valor muy inferior al del mercado. El promedio del metro cuadrado de casas en la Ciudad de Buenos Aires es de 1.826 dólares.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de la propiedad que el año pasado adquirió “Real Central S.R.L”, una compañía a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. También aparecen como los dueños de 54 vehículos de lujo y colección y de una vivienda en un country de Pilar. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica para adquirir esos bienes.

La Justicia trata de establecer si el verdadero dueño de esta propiedad, es en realidad el actual tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Y si existe alguna vinculación con el propio titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

La escritura que difundieron Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica de Pilar, que denunciaron junto a Elisa Carrió a Pantano y su madre, dueños de la firma Real Central SRL, como presuntos testaferros de autoridades de AFA,

El documento confirma que la propiedad fue adquirida por Central Park Drinks a Malte SRL, en un acuerdo firmado entre Luciano Pantano y Mauro Javier Paz, el 30 de mayo de 2024.

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda

“Ahora, seguramente, tratarán de justificar con que fue un blanqueo y vamos a poder saber de dónde sacó el monotributista esa cifra millonaria”, manifestó Del Gaiso, al revelar el escrito en conferencia de prensa junto a su compañero Matías Yofe.

Un helicóptero bajo sospecha

El juez en lo penal y lo económico Marcelo Aguinsky, le solicitó información a la empresa dueña del helicóptero que hizo 42 viajes en seis meses a la mansión de Villa Rosa, en Pilar, y que se investiga al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, como su verdadero dueño.

El helicóptero Bell 429 GlobalRanger, matrícula LV-FKY, es la nave identificada de aterrizar en la casa de Pilar. Esa aeronave hizo 42 vuelos a la mansión de Pilar en seis meses, entre el 14 de mayo y el 21 de noviembre de este año.

El helicóptero es operado por la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA y perteneciente a Gustavo Carmona. Es conocida como Flyzar. Esa compañía fue contratada por la AFA para que realice el vuelo que llevó a la selección argentina al mundial de fútbol de Rusia en 2018, según detalló ayer Clarín.

 

 

